Las Fiestas de Primavera de L'Hospitalet reúnen a más de 47.000 personas en 2026 y sumán un 20% más de asistentes en dos años

Las Fiestas de Primavera 2026 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han reunido a más de 47.000 personas y han consolidado la tendencia de crecimiento de las últimas ediciones, con un incremento global del 20% en los últimos dos años. Esta evolución se produce, recuerda el Ayuntamiento de L'Hospitalet, después de una edición anterior parcialmente condicionada por la lluvia, y confirma la apuesta por una "programación diversa, abierta y con más presencia en los barrios de la ciudad".

Del 23 al 26 de abril, el consistorio, con la implicación del tejido asociativo, ha impulsado unas ochenta actividades con la música en vivo, las artes escénicas, la cultura popular y las propuestas familiares como ejes principales. La música ha sido una de las grandes protagonistas, con más de 25.000 asistentes en el conjunto de propuestas. Los principales escenarios, como el parc de la Remunta y de Bellvitge y los jardines de Can Sumarro, han registrado una asistencia que prácticamente se ha doblado respecto al año pasado.

Los conciertos del parc de la Remunta, centrados en sonidos contemporáneos y emergentes, han congregado a cerca de 14.000 personas, con una destacada afluencia en la jornada de clausura, en la que Los Rebeldes llenaron el espacio con su rockabilly inconfundible. El ciclo Primavera in Black, con conciertos de pequeño formato en torno al blues en los jardines de Can Sumarro, ha reunido a 4.800 personas, mientras que las Nits de Tributs de Bellvitge, en la conocida como plaza de la Baldosa, se han consolidado con una asistencia de 6.300 personas.

Además, se han reforzado propuestas inclusivas y para nuevos públicos, como Diversessions en la Sala Salamandra o GestViu en La Bòbila. La fiesta joven +16 Sudor XL, con DJ y música urbana, agotó las entradas en pocos minutos.

Esta edición ha ampliado escenarios para acercar aún más la programación a la ciudadanía, con nuevas propuestas como el Vermut i música negra en la plaza de la Carpa o el festival gastronómico What the Foc! en el parque de la Granvia. También se han impulsado actividades participativas como la gincana familiar 'A la recerca del document robat', en la plaza del mercado de Collblanc. En el ámbito de las artes de calle, el festival ÒPAL’HA! ha convertido el parc de la Torrassa en un espacio de creatividad multidisciplinar, con una asistencia de 2.300 personas.

Otras actividades

Las actividades familiares han tenido una gran acogida en todos los distritos. Más de 3.000 personas han participado en las propuestas del Jardí de les Tortugues, mientras que el Parc de les Meravelles, en el parc de Bellvitge, ha atraído a 2.500 espectadores con un amplio abanico de espectáculos.

En cuanto a la cultura popular y tradicional, unas 11.000 personas han participado en actos como el Toc d’inici, la trobada de 'gegant's, la jornada 'castellera', la 'ballada de sardanes' y la Nit de Foc. Este último acto ha incorporado este año algunos ajustes para adaptarse a las obras de rehabilitación de la fachada del ayuntamiento. Finalmente, las jornadas de puertas abiertas en la casa consistorial y en el Palauet de Can Buxeres han permitido acercar el patrimonio a la ciudadanía, con un total de 529 visitantes.