Estos son los empleos mejor pagados en Barcelona en 2026: hasta 180.000 € al año

Barcelona concentra algunos de los salarios más altos del mercado laboral español en perfiles directivos y con amplia experiencia. Así lo refleja el Informe de Tendencias Salariales 2026 elaborado por Randstad Research.

El estudio analiza los rangos salariales de 398 posiciones profesionales en ocho grandes ciudades (entre ellas Barcelona), incluyendo salario bruto anual, variable y retribuciones en especie. Las profesiones analizadas forman parte de 14 sectores, entre los que destacan IT & Telecom, Salud, Life Sciences, Banca, Ingeniería, Digital & E-commerce o Recursos Humanos.

Además, el informe segmenta los salarios según experiencia (de 1 a 4 años, de 4 a 6 y más de 6), y deja claro que los sueldos más altos se concentran en perfiles senior, con más de seis años de trayectoria, en un contexto marcado por la digitalización y la automatización.

Los 10 sueldos más altos en Barcelona

Según el informe de Randstad, el puesto mejor pagado en Barcelona es el de director médico en Life Sciences (Medical Device y Pharma), con una banda salarial que puede alcanzar hasta los 180.000 euros anuales.

A partir de ahí, el siguiente nivel salarial lo ocupan varios directores del ámbito tecnológico y sanitario. Un director comercial o un director IT en el sector de Tecnología y telecomunicaciones (IT & Telecom) pueden llegar a los 152.000 euros anuales, mientras que distintos perfiles de dirección en salud y Life Sciences (como director médico, director de hospital, business unit manager, director comercial, director de marketing, responsables de I+D o de patentes) se sitúan en torno a los 150.000 euros anuales.

Justo por debajo de este grupo se encuentran otros cargos también relevantes en la estructura empresarial. Un manager IT o CIO en IT & Telecom puede alcanzar hasta los 132.000 euros; un director de recursos humanos puede llegar a los 125.000 euros en determinadas empresas; mientras que un director industrial en el sector ingeniería puede situarse en torno a los 123.000 euros.

Así quedaría la la lista de los 10 puestos mejor pagados en Barcelona según el informe de Randstad, con sus bandas salariales máximas:

Director médico (Life Sciences - Medical Device / Pharma): hasta 180.000 € Director comercial (IT & Telecom): hasta 152.000 € Director IT (IT & Telecom): hasta 152.000 € Director médico (Sector Salud): hasta 150.000 € Director de hospital (Sector Salud): hasta 150.000 € Business unit manager (Life Sciences): hasta 150.000 € Director comercial (Life Sciences): hasta 150.000 € Director de marketing (Life Sciences): hasta 150.000 € Director de I+D / Responsable de I+D (Life Sciences): hasta 150.000 € Responsable de patentes (Life Sciences): hasta 150.000 €

La falta de talento cualificado dispara los salarios

El informe de Randstad señala que estos salarios elevados se deben, principalmente, a la escasez de profesionales cualificados para puestos directivos o altamente especializados en los sectores mencionados; en un contexto en el que la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización están transformando rápidamente las necesidades de las compañías.

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Las empresas tienen dificultades para encontrar perfiles que encajen con lo que hoy demanda el mercado, así que estos profesionales están muy solicitados y suelen ofrecerles buenas condiciones para atraerlos y retenerlos.