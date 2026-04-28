Montgat y Tiana ganan dos líneas internas de autobús para mejorar su conectividad interior

Montgat y Tiana contarán a partir de este miércoles 29 de abril con dos nuevas líneas de bus que recorrerán el interior de ambos municipios. Estos nuevos servicios, que se integran dentro del servicio de bus metropolitano, tienen como objetivo mejorar la conectividad interna de ambas localidades, y también impulsar la intermodalidad con el resto del transporte público de manera más fácil y rápida. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los dos ayuntamientos implicados han presentado este martes por la mañana los dos nuevos servicios, la línea B32 en Tiana y la B31 en Montgat.

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, ha visitado ambas localidades, acompañado por los alcaldes de Montgat, Andreu Absil, y de Tiana, Isaac Salvatierra. "Reforzamos la movilidad en autobús dentro de los municipios, a la vez que mejoramos las frecuencias del servicio para dar una respuesta más eficiente a las necesidades de la ciudadanía", ha destacado Cordón. "El objetivo es continuar mejorando el transporte público para que más personas apuesten por él como alternativa de movilidad cotidiana".

B32, en Tiana

La nueva línea de bus urbano B32 de Tiana nace de la transformación de las antiguas líneas B34 y B35, que dejarán de operar. La B32 ofrece un servicio de lanzadora más rápido hasta la estación de Rodalies de Montgat, ya que evita el recorrido de entrada y salida en el barrio de las Costes de la localidad vecina, con un recorrido único dentro de Tiana. En la estación, la B32 coincide con las líneas B29 y B31.

El vicepresidente de Mobilitat del AMB, Carlos Cordón, junto al alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, durante la presentación de las dos nuevas líneas de bus del AMB / Àrea Metropolitana de Barcelona

El nuevo itinerario, diseñado por el AMB, permite doblar la oferta de transporte público en las zonas de Can Gaietà, les Vessants y el Carmelità, a la vez que contribuye a descongestionar el tráfico en la avenida de Isaac Albéniz, vía ya cubierta por la línea B29. Además, se facilita el transbordo con esta línea mediante nuevas paradas situadas en el ámbito de la iglesia y en el cruce de la calle de Castellar con el paseo de la Vilesa.

El alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, ha asegurado sentirse "muy satisfecho" con la nueva línea B32. "Es una buena noticia, pero no nos conformamos ―pero ha advertido―. Necesitamos mejoras en el transporte público". Salvatierra ha reclamado "un bus directo a Barcelona y mejorar todavía más la conexión con Montgat, la conexión con el metro y conectar el barrio de la Virreina" con el centro de Tiana.

Con la llegada del bus urbano a Can Gaietà, una de las mejoras destacadas es la conexión con la guardería del pueblo, gracias a una nueva parada en la calle de Cals Frares. La nueva línea B32 también mantiene la conexión con puntos clave de la localidad, como la calle Pare Claret, el cementerio, el polideportivo y la biblioteca de Montgat, así como con la línea M30, y deja de pasar por el barrio de las Costes.

Autobús que recorrerá la nueva línea B32 en el municipio de Tiana / Àrea Metropolitana de Barcelona

En cuanto a la frecuencia de la B32, los días laborables ofrecerá servicio cada 25 minutos, con salidas desde la estación de Montgat entre las 6.47 h y las 21.47 h, y desde Can Gaietà entre las 6.55 h y las 21.55 h. Los sábados, los festivos y los días laborables del mes de agosto, la frecuencia será de 50 minutos, con salidas desde la estación de Montgat de 7.37 h a 21.55 h y desde Can Gaietà de 7.20 h a 22.20 h.

B31, en Montgat

La nueva línea de autobús urbano B31 en Montgat, que absorbe parte de los recorridos de las antiguas líneas B34 y B35, pretende mejorar la conectividad entre barrios, sobre todo entre las Costes y el Pla de Montgat. "Montgat, como municipio de 15 minutos, tiene que ir repensando el uso del vehículo privado, y con esta nueva línea avanzamos en este aspecto", ha señalado el alcalde, Andreu Absil, quien ha asegurado que la medida sirve para "mejorar la comunicación en transporte público" en el municipio.

Con la incorporación de nuevas paradas en el ámbito del parque del Tranvía y en la avenida del Turó, la nueva B31 también da servicio a estas zonas, que hasta ahora no tenían cobertura de bus urbano. Asimismo, a lo largo de su recorrido, la línea facilita la interconexión con las líneas B29, B32 y M30 y otros servicios de transporte público como es el caso de las dos estaciones de Rodalies del municipio.

El vicepresidente de movilidad del AMB, Carlos Cordón, junto al alcalde de Montgat, Andreu Absil / Àrea Metropolitana de Barcelona

En cuanto a la frecuencia de paso, los días laborables la línea ofrece servicio cada 25 minutos, con salidas desde la plaza de la Mare entre las 7.00 h y las 22.00 h, y desde el barrio de las Costes entre las 6.55 h y las 21.55 h. Los sábados, los festivos y los días laborables del mes de agosto, la frecuencia es de 50 minutos, con servicio desde la plaza de la Mare de 7.10 h a 22.10 h y desde las Costes de 7.30 h a 21.40 h.

Con esta nueva línea, el barrio de las Costes dispone por primera vez de una línea propia que lo conecta directamente con la estación de Rodalies. A la vez, mantiene el acceso a puntos clave del municipio, como la calle Pare Claret, el CAP, varios equipamientos y el mercado municipal. La plaza de la Mare se consolida como nodo central del servicio, puesto que también hay paradas de la línea M30.

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Paralelamente, el Pla de Montgat continúa disponiendo del servicio de la línea de bus urbano M30, que se desdobla en dos ramales a partir de la plaza de la Mare: uno con recorrido hasta la Virreina y el otra hasta el actual origen y final de las líneas B34 y B35, en el Pla de Montgat. Este desdoblamiento funciona entre las 7.48 h y las 21.15 h con una frecuencia de 20 minutos por itinerario, y las primeras y últimas expediciones cubren el tramo de la Virreina.