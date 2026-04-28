El paro aumenta ligeramente en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el primer trimestre de 2026

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y el Baix Llobregat han cerrado el primer trimestre de 2026 con 43.700 personas en situación de desempleo, según los datos correspondientes al mes de marzo. La evolución respecto al trimestre anterior muestra un cambio de tendencia. El último informe del Fòrum Empresarial del Llobregat señala que, en comparación con el cuarto trimestre de 2025, el desempleo ha aumentado en 142 personas, lo que supone un incremento del 0,3% en tres meses. A su vez, esta cifra representa una reducción de 1.564 personas respecto al mismo trimestre de 2025, es decir, un descenso del 3,5% interanual

En cuanto a la evolución trimestral, 17 municipios han reducido el número de personas desempleadas, mientras que en el resto se ha producido un incremento. Las disminuciones más importantes se han registrado en Sant Andreu de la Barca (-55), Esparreguera (-38), Martorell (-37) y Molins de Rei (-32). En cambio, el dato más negativo del trimestre corresponde a L’Hospitalet de Llobregat, con 248 personas desempleadas más, seguida de Cornellà de Llobregat, con 92 más. Es decir, a los dos municipios más poblados y con mayor número de población activa al sur de Barcelona.

En términos anuales, solo tres municipios del territorio han registrado un empeoramiento de las cifras de desempleo: Sant Joan Despí, con 27 personas desempleadas más; Castellví de Rosanes, con 10 más, y Santa Coloma de Cervelló, con tres más. Pallejà ha mantenido las mismas cifras, mientras que el resto de municipios han reducido el número de personas en situación de desempleo. Entre las reducciones más destacadas sobresalen Olesa de Montserrat, con un descenso del 9,5%; la Palma de Cervelló, con una reducción del 9,2%; Abrera, con un 8,8% menos; Sant Feliu de Llobregat, con un 7,1%; Cervelló y Esplugues de Llobregat, con un 7,0%, y Collbató, con un 6,2%.

En conjunto, los datos del primer trimestre muestran un mercado laboral con signos positivos en términos interanuales, especialmente en lo que se refiere a la contratación y a la población activa, pero también evidencian un repunte trimestral del desempleo y una caída de la contratación respecto al cierre de 2025.

La contratación crece respecto al año anterior

Durante el primer trimestre de 2026 se formalizaron 78.599 contratos de trabajo en la demarcación, una cifra que representa un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se firmaron 73.379. Pese a este crecimiento interanual, la contratación cae en comparación con el cuarto trimestre de 2025. En concreto, se han firmado 8.031 contratos menos que en los tres meses anteriores, cuando se formalizaron 86.630, lo que equivale a una reducción del 9,3% trimestral.

En la comparativa interanual, los descensos más importantes en contratación se han producido en Viladecans (-764), L’Hospitalet de Llobregat (-590), Cornellà de Llobregat (-247) y Esparreguera (-154). Por el contrario, destaca el dinamismo de el Prat de Llobregat, con 2.174 contratos más; Sant Joan Despí, con 1.329 más; Martorell, con 1.016 más, y Sant Boi de Llobregat, con 849 más.

En relación con el cuarto trimestre de 2025, la reducción de la contratación se explica principalmente por las fuertes caídas registradas en El Prat de Llobregat (-3.470), L’Hospitalet de Llobregat (-1.309), Sant Joan Despí (-1.093), Sant Boi de Llobregat (-767) y Martorell (-639), que concentran cerca del 90% del descenso total del trimestre. En positivo, destacan los incrementos de el Papiol, con un 77,6% más de contratos, y Corbera de Llobregat, con un aumento del 18,2%.

Nuevo récord de población activa

Los datos oficiales de la Seguridad Social correspondientes a marzo de 2026 sitúan la población activa del territorio en 493.423 personas, es decir, 914 más que a finales de diciembre de 2025. Esta es la cifra más alta alcanzada nunca al cierre de un trimestre. A pesar de este récord trimestral, el mes de febrero registró un dato aún superior, con 496.999 personas activas, la cifra más alta de la serie histórica en el territorio. Durante el mes de marzo, sin embargo, se perdieron 3.576 personas activas. "El inicio de la temporada turística vinculada a la Semana Santa no compensó los efectos del aumento de los precios de la energía ni las interrupciones en la circulación de mercancías a escala internacional provocadas por el estallido del conflicto en Irán", señala el informe.

En términos interanuales, diez municipios han reducido su población activa. Las disminuciones más significativas se han registrado en Esparreguera (-8,2%), Santa Coloma de Cervelló (-7,9%), Sant Climent de Llobregat (-3,4%), Torrelles de Llobregat (-2,4%), Pallejà (-1,3%) y Castellví de Rosanes (-1,2%). También han registrado ligeras reducciones Abrera, Collbató, Corbera de Llobregat y Gavà.

El resto de municipios han incrementado la población activa. Destaca especialmente L’Hospitalet de Llobregat, tanto en volumen como en términos relativos, con 7.458 personas activas más y un incremento del 6,7%. También presentan crecimientos superiores al 2% Sant Joan Despí (+5,4%), la Palma de Cervelló (+4,9%), el Papiol (+4,4%), Esplugues de Llobregat (+4,3%), Martorell (+3,0%), Sant Vicenç dels Horts y Sant Feliu de Llobregat (+2,9%), Viladecans (+2,8%), Castelldefels (+2,7%), Sant Andreu de la Barca (+2,5%), Olesa de Montserrat (+2,3%) y Begues (+2,1%).

En la comparativa trimestral, L’Hospitalet de Llobregat vuelve a destacar con 1.258 personas activas más respecto a diciembre de 2025. En términos relativos, el mayor crecimiento corresponde a Pallejà, con un incremento del 3,3%. Por el contrario, la reducción más relevante se ha producido en Esparreguera, que ha perdido 659 personas activas, equivalente a una caída del 9,5% de su población activa.