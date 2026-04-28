En la calle Aragón
Una terraza se derrumba en el interior de un bar en Santa Coloma de Gramenet
Según las primeras informaciones de los Bombers de la Generalitat, no consta ninguna persona herida
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Una terraza ha colapsado esta mañana en la calle Aragón de Santa Coloma de Gramenet, desprendiéndose en el interior de un bar. Los Bombers, que han recibido el aviso a las 7:37 horas de la mañana, han desplazado seis dotaciones.
Tras comprobar que no había ninguna persona atrapada en los escombros, y tras descartar la presencia de heridos, tres dotaciones han permanecido en el lugar para evaluar el estado del inmueble.
Hasta la zona se ha desplazado también la Policia Local, así como representantes del gobierno municipal, entre los cuales la alcaldesa, Mireia González.
Por su parte, los bomberos, junto al arquitecto municipal, han determinado que no existe afectaciones en otras viviendas, de manera que los vecinos que en un primer momento habían sido evacuados han podido volver ya a sus domicilios.
Sin embargo, los técnicos han confirmado que el bar sí adolece de alguna patología estructural, de manera que quedará precintado.
El consistorio señala que el tráfico está cortado en la calle de manera preventiva. Recomiendan evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
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