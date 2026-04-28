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El pasado 24 de abril

Cuatro detenidos en Mataró tras un dispositivo contra el tráfico de drogas en el barrio de Rocafonda

El operativo estaba formado por agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local

Incautados diez kilos de marihuana y hachís a un hombre que acaba detenido en Mataró

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra / EUROPA PRESS

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Mataró
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Los Mossos d'Esquadra han anunciado la detención de cuatro personas en el marco de un dispositivo contra el tráfico de drogas en Mataró. El dispositivo tuvo lugar el pasado 24 de abril, en la plaza Rocafonda y sus alrededores, en el que participaron agentes de Mossos de la comisaría de Mataró y de la Policía Local, tanto uniformados como de paisano.

Durante el transcurso de las vigilancias, los policías observaron a dos personas que hacían ventas de hachís, usando siempre el mismo modus operandi: los vendedores guardaban la droga en la vía pública, o bien debajo de un coche o bien escondida entre el mobiliario urbano. Cuando se les acercaba un potencial comprador, se dirigían donde tenían escondida la droga, que siempre era hachís, y cogían la cantidad exacta que necesitaban por después hacer rápidamente el intercambio con el dinero.

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Los agentes pararon a los dos vendedores, de 21 y 39 años, y les detuvieron como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Dos personas más, dos compradores, quedaron detenidos. Al primero se le detuvo como presunto autor de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, puesto que golpeó un agente cuando lo habían parado para registrarlo, mientras que el segundo tenía vigente una orden judicial de detención.

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