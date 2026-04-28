El histórico casal de Magòria en Barcelona no reabrirá hasta septiembre por motivos de seguridad

El Casal Cívic i Comunitari Barcelona-Magòria, en la Gran Via de les Corts Catalanes, 247, seguirá cerrado al menos cuatro meses más por unas obras urgentes para reparar unos desperfectos en el edificio. El equipamiento lleva ya un mes clausurado y, si no hay contratiempos, no reabrirá hasta septiembre, según han informado a este diario fuentes del Departament de Drets Socials, titular del centro.

El casal, situado en el barrio de la Bordeta, anunció el pasado 27 de marzo un cierre temporal "entre el 30 de marzo y el 10 de abril" por unos trabajos de urgencia. En ese momento, la previsión era retomar la actividad el 13 de abril. Finalmente, el calendario se ha alargado varios meses.

Desde la Generalitat, explican que la última semana de marzo cayó una pieza de apoyo de la marquesina exterior y, además, empeoraron unas afectaciones que ya se habían detectado en la fachada interior del edificio. Ese empeoramiento llevó a los servicios técnicos a desaconsejar la continuidad de la actividad del centro cívico.

Así, por motivos de seguridad, se optó por precintar los accesos y cerrar preventivamente el casal. Una decisión que se mantendrá hasta que finalicen las obras de rehabilitación, en principio hasta el mes de septiembre.

Imagen panorámica de la antigua estación ferroviaria de la Magòria. / FERRAN NADEU

Equipamiento vecinal en un edificio histórico

El cierre afecta a un espacio clave para la vida comunitaria de los barrios de la Bordeta y Hostafrancs, ya que el Casal de Magòria acoge numerosos talleres y actividades abiertas a toda la ciudadanía, así como proyectos impulsados por entidades sociales y culturales pensados para promover la cohesión vecinal. Desde la Generalitat han asegurado a este diario que “se está trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona para buscar espacios cercanos que permitan reubicar las actividades mientras duren las obras”.

Cabe recordar, además, que los desperfectos se han detectado en un edificio protegido patrimonialmente. El equipamiento se sitúa en la antigua estación de Magòria de la línea Barcelona-Martorell, proyectada por el arquitecto Josep Domènech Estapà y construida en 1912. Este singular inmueble de estilo neomudéjar y modernista, reconocible por su característica torre, permaneció abandonado durante tres décadas hasta su reinauguración en 2006 como casal cívic.

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Inauguración del centro cívico de Magòria, en el 2006. / CESAR RANGEL / Archivo

Desde la Generalitat han informado a este diario de que este edificio ya contaba antes de marzo con un diagnóstico técnico y con un proyecto de rehabilitación pendiente. No obstante, los últimos acontecimientos han llevado a cerrar abruptamente el equipamiento para rehabilitar la marquesina y la fachada interior.