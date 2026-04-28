El Bus Turístic de Barcelona pierde un 36% de viajeros desde 2019 y reactiva la parada de plaza Catalunya para frenar la caída

El Barcelona Bus Turístic ha perdido más de una cuarta parte de sus usuarios (26%) en solo dos años y se sitúa un 36% por debajo de los niveles de 2019. El servicio cerró el 2025 con 2,74 millones de pasajeros, un millón menos que en 2023 y lejos de los 4,3 millones previos a la pandemia, según datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) publicados por la Cadena SER.

Tras el desplome provocado por la crisis sanitaria, el servicio inició una recuperación que alcanzó su punto álgido en 2023, con 3,74 millones de viajeros, después de sumar 2,95 millones en 2022. Sin embargo, la tendencia se rompió y en 2024 los pasajeros bajaron a 3,26 millones y en 2025 volvieron a caer hasta los 2,74 millones.

El Barcelona Bus Turístic, a su apso por la Casa Milà - La Pedrera. / JORDI OTIX / EPC

Vuelve la parada de plaza Catalunya

Para tratar de revertir este retroceso, el Ayuntamiento de Barcelona recuperará esta semana la parada de plaza Catalunya, uno de los puntos clave para este transporte.

Según ha declarado a la Cadena SER la directora de Producto de Turismo de Barcelona, Glòria Alarcón, la desaparición de esta céntrica parada, especialmente atractiva para los visitantes extranjeros, podría ser una de las principales causas del descenso de pasajeros.

Un clásico para ver la ciudad

Cabe recordar que, el Barcelona Bus Turístic, gestionado por TMB desde 1987, es el servicio turístico oficial de la ciudad y no debe confundirse con el 'Barcelona City Tour', operado por el Grupo Julià y Moventis bajo la titularidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Barcelona Bus Turístic, frente a la Sagrada Família. / JORDI OTIX / EPC

Su principal atractivo es el sistema que permite subir y bajar libremente durante todo el día en cualquiera de sus paradas, además de servicios como audioguía en 16 idiomas, wifi gratuito e información turística a bordo de sus característicos vehículos de dos pisos.

Cuenta con dos recorridos que conectan buena parte de los grandes puntos de interés de la ciudad. Por un lado, la Ruta Azul une plaza Catalunya con el Camp Nou y pasa por paseo de Gràcia, el Park Güell y el Tibidabo. Por su parte, la Ruta Roja recorre desde la plaza de Catalunya hasta el Arc de Triomf, con paradas en plaza de Espanya, el Anillo Olímpico, el Fòrum y la Sagrada Família.

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A estos trayectos se suman, en determinadas épocas, propuestas como el Barcelona Night Tour Bus o el Barcelona Christmas Tour.