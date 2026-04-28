Barcelona sumará 200 actividades como Capital Europea del Comercio de Proximidad: en mayo montará una gran feria en Glòries

Una Feria de Comercio Local, que se celebrará coincidiendo con el Día de Europa los días 8, 9 y 10 de mayo en la plaza de las Glòries, será una de las primeras y principales actividades entre las más de 200 que desplegará Barcelona como Capital Europea del Comercio Local 2026. El ayuntamiento y el sector han inaugurado formalmente este martes el programa con un acto en el Saló de Cent que ha congregado a representantes de la Comisión Europea y de otras ciudades elegidas en categorías de municipios menores. Todos ellos han hecho frente común para destacar el papel del comercio de proximidad tanto a nivel económico como de vertebrador social y posteriormente incluso han recorrido en comitiva algunas tiendas emblemáticas de la ciudad.

El reconocimiento de Barcelona como capital europea del ámbito de ciudades de más de 250.000 habitantes llegó el pasado enero, otorgado por la Comisión Europea, después de que la ciudad catalana impulsara la idea de una capitalidad sectorial y presentase su candidatura. La metrópolis se hizo con la distinción en la categoría ‘Visionary City' por su modelo de comercio basado en "la proximidad, la diversidad y el arraigo en el territorio". Ahora, ha dado a conocer solo algunas de las iniciativas que se desplegarán a lo largo del año, y en las que Barcelona aún está trabajando, porque alcanzarán a los 10 distritos. Finalmente serán más de 200, en lugar del centenar anunciado inicialmente.

El programa en marcha se ha configurado con el apoyo de las más de 70 entidades del sector y de los ejes comerciales, en torno a tres grandes líneas: promoción, reflexión y legado. La Feria de Comercio Local, los días 8, 9 y 10 de mayo en la plaza de las Glòries, será uno de los principales montajes y con más visibilidad pública. Pero la ciudad aprovechará eventos como la salida del Tour de Francia desde Barcelona el próximo mes de julio para "reforzar la visibilidad del comercio local". Y también está prevista una campaña de comunicación apelando al orgullo ciudadano por 'Un comercio local de premio'.

40 ejes y 152.000 empleos

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha destacado el compromiso de la ciudad con su comercio local, diverso y con capacidad de "crear comunidad" y que suma 40 ejes comerciales. Ha subrayado el papel estratégico del sector como motor económico y social, ya que aglutina más de 60.000 establecimientos y aporta el 13,2% del PIB de Barcelona. Pero también genera ocupación para más de 152.000 trabajadores y mantiene activos el 90’9% de los locales comerciales. La concejala ha destacado que la ciudad puede importar su modelo pero también nutrirse de las experiencias de otros.

Ambiente comercial en Gran de Gràcia. / Elisenda Pons / EPC

Sin detallar, el consistorio ha avanzado que la programación incluirá espacios de debate y reflexión como el Foro europeo de las ciudades y las regiones del comercio local liderado por la Generalitat de Catalunya, al que este año se sumará el ayuntamiento de Barcelona; también las Jornadas europeas de Benchmarking de la Unión Europea para identificar las tendencias y necesidades del comercio en clave de innovación, sostenibilidad y compromiso social. Según ha mencionado la comisionada municipal de Comercio, Natalia Quevedo, se trabajará en la creación de un nuevo Observatorio Local del Comercio para la recogida de datos.

El ayuntamiento también espera que la capitalidad ejerza de punto de inflexión para la consolidación comercial, por lo que presentará un Plan Estratégico de Comercio Local y un Plan Estratégico de Mercados 2036 con diversos compromisos. Planea también la celebración de un salón sectorial para visibilizar las oportunidades que ya ofrece, insuflando soluciones innovadoras con vistas al futuro.

Otras iniciativas abarcan la creación de un sello para distinguir los establecimientos consolidados y comprometidos con la ciudad, y un proyecto para reforzar el catálogo de establecimientos emblemáticos de la urbe.

Unir fuerzas

El acto ha contado con una nutrida representación de instituciones y de la Fundació Barcelona Comerç; Barcelona Oberta; ANGED; Comertia; la Federación de Asociaciones de Mercados Municipales; Foment del Treball; el Gremi d'Hotels de Barcelona; PIMEC Comerç; Agrupació de Comerciants i Botiguers de Catalunya; el Consell de Gremis; el COACB (Colegio oficial de agentes comerciales de Barcelona), y la Cambra de Comerç de Barcelona, entre otras. Todos ellos dan soporte a la capitalidad y en muchos casos participarán en las iniciativas programadas.

Pero el montaje en el Saló de Cent también ha alineado a representantes de Caldas da Rainha (Portugal) y Schlanders-Silandro (Italia), reconocidas en las categorías ‘Vibrant City’ y ‘Vanguard City’, para municipios de menos de 50.000 habitantes, y de entre 50.000 y 250.000, respectivamente. Sus portavoces han hablado del peso del comercio en su economía y los barrios, y de los retos de futuro compartidos, que abarcan de la digitalización al empleo de calidad.

Como muestra del tejido de establecimientos barceloneses, han dado a conocer su experiencia titulares de diversos comercios locales, Cafés Magnífico, BeBe-té, Artidecoració y Raima, como distintos ejemplos de arraigo y tradición, de innovación y de relevo generacional.

Han tomado parte también la directora de Productos Químicos, Bioeconomía y Comercio Minorista (GROW.F) de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (GROW) de la Comisión Europea, Kristin Schreiber, entre otros representantes europeos del sector, destacando la oportunidad que ofrece la capitalidad para poner al comercio local en el punto de mira en el continente.

Posteriormente, una comitiva ha recorrido algunos comercios emblemáticos protegidos en el centro de la ciudad, para acabar su ruta en el mercado municipal de Sant Antoni, como exponente de la red de mercados de abastos locales.