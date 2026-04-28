La Barcelona metropolitana aprueba reducir a la mitad el territorio sin buen acceso al transporte público en 2030

El Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dado este martes luz verde inicial a su Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030, en el que marca como principales retos garantizar el acceso al transporte público en sus 36 municipios, poniendo el foco en el autobús y en la segunda corona, y mejorar la calidad del aire, con el despliegue de las zonas de bajas emisiones y el fin de las etiquetas amarillas en 2028, y propiciando un cambio de hábitos en la movilidad privada.

Su objetivo es reducir a la mitad la población que vive en zonas desatendidas por el transporte público, y también poner atención al acceso a los centros de trabajo y los polígonos. El AMB ya tiene listo un plan de servicios y contaba con hacerse cargo de la gestión de medio centenar de líneas de la Generalitat que pasan por su territorio para reformularlas y sacarlas a concurso en 2028. Sin embargo, tendrá que analizar ahora cómo afecta a su plan la prórroga de las concesiones anunciada hoy por el Govern, un escenario que no había previsto.

El PMMU marca como objetivo reducir un 30% las emisiones de CO2 derivadas del tráfico rodado y ferroviario, fomentando el acceso al transporte público, reduciendo el uso del coche y aumentando al menos un 10% los desplazamientos diarios a pie, en bici, patinete u otros vehículos de movilidad personal. Se trata de una hoja de ruta continuista respecto al anterior plan, pero con algunas novedades. Por ejemplo, pone por primera vez atención en la contaminación acústica, cuya incidencia en la salud de las personas se ha demostrado también como un factor relevante.

El "conflicto" del autobús

El gran desafío político y operativo de este plan es la gestión del autobús interurbano. El AMB se proponía licitar nuevos contratos adaptados a una nueva realidad urbana, donde se proyectan más de 50.000 nuevas viviendas que requerirán una red de transporte eficiente. Pero el AMB deberá esperar para poder cumplir su reivindicación histórica y asumir la gestión de las líneas de la Generalitat que entran en los municipios metropolitanos. "Seguiremos reclamando esta asunción de las competencias en estas líneas", ya señaló hace unos días el Vicepresidencia de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad, Carlos Cordón.

En su caso, el plan cotempla que para 2030 un 97% de los autobuses metropolitanos ya seas de bajas emisiones.

Ofensiva contra la contaminación

Es determinante que el 1 de enero de enero de 2028 deben empezar las restricciones de circulación en días laborables para los coches y motos con etiqueta amarilla por las Zonas de Bajas Emisiones ya activas y las que se prevén implementar en los municipios de más de 50.000 habitantes. El plan prevé acompañar a los municipios en el cumplimiento de este calendario.

El objetivo es reducir drásticamente en 2030 la población expuesta a niveles de contaminación de NO2 y partículas superiores a los valores límite que marca la directiva europea. Según las proyecciones del AMB, la implementación de las medidas del nuevo plan de movilidad permitiría que la población afectada por el NO2 pase del 80% al 8%, mientras que en el caso de las partículas PM10 la exposición caería del 23% al 4% y, en las PM2.5, del 84% a un 18%. "Es una limpieza total del aire en una zona urbana", explica el Director de Movilidad y Transporte del AMB, Joan M. Bigas.

El plan prevé que la cuota modal de los desplazamientos en coche se reduzca en apenas del 25% al 22%, fomentando el uso compartido, y mejorar un 10% la velocidad comercial del bus. Los vehículos eléctricos deben pasar del escaso 2,3% al 5% en 2030. También se prevé continuar con el despliegue de la moto compartida, servicio que a día de hoy suma 10.000 viajes al día.

Bicicleta y movilidad compartida

El PMMU prevé además expandir el servicio de bicicleta compartida AMBici hacia el Vallès y el Baix Llobregat norte, después de que su implantación en poblaciones más alejadas de Barcelona, como Sant Boi y Viladecans, haya funcionado bien. El AMB trabaja con la mirada puesta en 2030 bajo la voluntad de fusionarse con el Bicing de Barcelona en un sistema único metropolitano. Además, la red Bicivia deberá estar ejecutada en su totalidad para entonces. También contempla ampliar la red de aparcamientos Bicibox y llegar a 31 municipios, con 250 estaciones y 3.000 plazas, y poner especial atención en los intercambiadores y estaciones ferroviarias con un plan de nuevos aparcamientos de gran capacidad.

El ente metropolitano seguirá insistiendo en la aplicación de políticas comunes en los servicios de movilidad, con una oferta agrupada, además, a través de la aplicación SMOU.

Los números del Plan

La transformación no será barata. Se estima una inversión total de 1.700 millones de euros, un 45% de los cuales los asumiría el AMB. Contando toda la infraestructura proyectada de movilidad y transporte, se elevaría hasta los 22.400 millones de euros. En este sentido, el plan cuenta con la ejecución de obras previstas como la prolongación de la L10 sur, la conexión del Trambaix entre Esplugues y Sant Just, la continuación de la L1 hasta Badalona y la L4 de La Pau a Sagrera. También la adecuación de la Ronda Litoral entre la Zona Franca y El Morrot y de la C31 en ambos extremos de Barcelona.

Noticias relacionadas

Tras la aprobación inicial de este martes, el PMMU pasa a la fase de presentación de alegaciones, con la idea de que pueda aprobarse de forma definitiva previsiblemente después del verano.