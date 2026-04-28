Un conductor bebido atropella a una persona en una calle de acceso a los búnkers del Carmel

La Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado a un conductor que atropelló el domingo por la tarde a una persona en plena vía pública en el Carmel, en una calle que asciende al mirador de los búnkers, zona habitual de concentración de visitantes y turistas, también para hacer botellón, para disgusto y queja de los vecinos de la montaña. El piloto dio positivo en la prueba de alcoholemia que los agentes le practicaron.

La colisión ocurrió en el número 6 de la calle Mühlberg, al inicio de la vía que conecta con los Tres Turons y las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira, desde las que se domina Barcelona de un vistazo. La circulación en la travesía está restringida a vehículos de residentes del barrio y de servicios. Vecinos de la zona explican que operarios del ayuntamiento trabajan de viernes a domingo en la zona para evitar que se creen colapsos por el paso de taxis, VTC y coches de alquiler que se dirigen al Park Güell y el Turó de la Rovira. El trasiego llega a ser intenso en el contorno del parque monumental y el mirador, hasta el punto que colapsa el tráfico en ocasiones, sobre todo cuando se acerca la puesta de sol y los fines de semana.

El Consell Veïnal del Turó de la Rovira señala que la víctima es un trabajador de una empresa encargada de la vigilancia de la circulación de acceso a las baterías. Testigos de la zona comentan que el empleado quedó aturdido tras recibir un gran golpe en la cabeza que lo dejó ensangrentado. Apostillan que el piloto se apeó del coche y cogió de la solapa al operario para tratar de reanimarlo. Otro de los agentes presentes le instó a no tocarlo.

Asimismo, explican que varios agentes de la Guardia Urbana se personaron en el lugar de los hechos. Agregan que una ambulancia acudió al cabo de una media hora para atender al herido y tuvo que ser trasladado a un centro médico. A su vez, afirman que una grúa se desplazó para retirar el vehículo con el que el conductor ebrio provocó el accidente.

Quejas por las aglorameraciones

Las críticas por las aglomeraciones de jóvenes turistas al atardercer y hasta la madrugada en el monte, a menudo para beber alcohol, han reaparecido en el Carmel en los últimos días. El Consell Veïnal del Turó de la Rovira denunció la semana pasada que un “grupo de turistas borrachos” saltó la valla que rodea los búnkers cuando ya estaba cerrada e irrumpió en una casa. Aseguró que los vecinos tuvieron que refugiarse dentro de su domicilio para evitar ser agredidos por los asaltantes, que rompieron macetas y tiraron plantas en la escalera de entrada a la vivienda.

La plataforma ha advertido contra el “turismo de borrachera”, que ve “cada vez más violento”. “Llevamos meses aguantando un incremento insostenible en la cantidad de visitantes a las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira”, ha alertado. Recalca que, aunque el vallado se cierre, “el botellón continúa dentro y fuera” de los búnkers y “cada vez baja más cerca de las casas, colándose dentro individuos alcoholizados”. El Consell del Turó de la Rovira ha reclamado que la Guardia Urbana intensifique los controles para requisar el alcohol a quienes consuman alrededor de las baterías y sancionar a los que rebasen el vallado fuera del horario de apertura, entre otras medidas.