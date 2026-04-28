Barcelona abre un nuevo punto de atención para la regularización de migrantes en Hostafrancs

El cuarto espacio de apoyo a la regularización de migrantes del Ayuntamiento de Barcelona ha entrado en funcionamiento este martes en la calle Miquel Bleach, en el barrio de Hostafrancs. Su horario será de lunes a viernes entre las 8:30 y 14:30 horas, con posibilidad de ampliar el servicio. Este nuevo espacio se suma a los que ya funcionan desde la semana pasada: el SAIER, en la calle Tarragona, y las OAC de Sant Miquel y la Monumental.

En Miquel Bleach se podrá obtener el informe de vulnerabilidad y tramitar el certificado de empadronamiento. Se podrán realizar hasta 19 atenciones simultáneas. Además, esta semana se habilitará el envío del certificado de empadronamiento por correo electrónico o postal para ciudadanos extracomunitarios.

El nuevo servicio se ha ubicado en un edificio de titularidad municipal que había sido una escuela. El inmueble ha sido acondicionado para crear espacios de atención, donde los trámites se realizarán en antiguas aulas, y también se ha habilitado un gran patio central como sala de espera con capacidad para unas setenta personas.

El acceso al servicio se realizará mediante tickets, con turnos de atención el mismo día y posteriores. La gestión de colas se hará con personal de refuerzo y agentes cívicos, que informarán y organizarán el flujo de personas.

Para facilitar el empadronamiento, se enviará el documento a unos 93.000 ciudadanos extracomunitarios. La comunicación se hará por correo electrónico seguro o por correo postal, según el caso, en varios idiomas, informando sobre el proceso de regularización extraordinaria.

Se mantienen varias vías para obtener el certificado de empadronamiento: la oficina virtual del Ayuntamiento, las OAC con cita previa, la atención presencial sin cita en los puntos habilitados y el teléfono 010 para solicitarlo.

El informe de vulnerabilidad social se tramita a través de dos circuitos: personas ya atendidas por Servicios Sociales recibirán el informe directamente, y quienes no lo estén podrán solicitarlo en los puntos de atención municipal o entidades acreditadas de extranjería.

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Además, el Plan de Barrios ha habilitado ocho puntos de atención presencial en varios distritos de Barcelona. Se realizarán sesiones informativas con equipos profesionales rotativos, sumando un total de 34 sesiones semanales.