Àlex Balletbó, reelegido como presidente de Amics de La Rambla de Barcelona

La Asamblea General de Amics de La Rambla de Barcelona ha ratificado por unanimidad a Àlex Balletbó para que repita como presidente de la entidad, informa en un comunicado este martes. Hasta hace un año tesorero de la entidad, fue designado para el cargo en abril de 2025, tras la renuncia imprevista de Pau Bosch, que había relevado al histórico Fermín Villar en 2024.

El empresario hotelero Balletbó presentó la candidatura 'Reforma finalitzada, ara +' con el objetivo de "unir las visiones y esfuerzos de los distintos actores de la ciudad para mantener el carácter singular de la Rambla y que siga siendo la calle más emblemática de Barcelona". Entre los ejes de actuación previstos hay elaborar un Plan de Sostenibilidad de la Rambla, potenciar el Observatorio creado y establecer una Mesa de Permanente Actuación con el Ayuntamiento.

El presidente también ha renovado a la junta directiva y contará con cuatro vicepresidencias: Roser Tiana, Ángel Díaz, Toni Albaladejo y Juanon Gaspart. Además, Anna Matamala y Andreu Puig mantienen su rol como secretaria y tesorero respectivamente.

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Asamblea General de Amics de La Rambla de Barcelona / AMICS DE LA RAMBLA

La entidad, que tiene 60 años de historia, ha asegurado en un comunicado que las obras en la emblemática vía barcelonesa son una "oportunidad de relanzamiento y cambio de modelo, aprovechando el momento para conseguir que la oferta de La Rambla y de su zona de influencia apele a los vecinos y ciudadanos".