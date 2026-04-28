Más de 400 niños atendidos en L'Hospitalet durante el primer año del servicio de abordaje de situaciones de riesgo SADI

El Servicio de Atención Diurna (SADI) de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha atendido a 412 niños de 216 familias en su primer año en funcionamiento como herramienta para abordar situaciones de riesgo en los niños y adolescentes de la ciudad que reciben seguimiento de los Servicios Sociales. Según los datos hechos públicos por el Ayuntamiento este lunes, el 91% de las familias atendidas por el SADI presentaban riesgo social grave o posible desamparo.

Sobre todo, el servicio ha detectado casos de dificultades en las competencias parentales, condiciones de vivienda inadecuadas, desorganización familiar y vulnerabilidad socioeconómica. El 43% de las actuaciones se han centrado directamente en el núcleo familiar, "lo que favorece resultados más sostenibles en el tiempo", destaca el consistorio.

Según el consistorio hospitalense, se ha constatado cómo el incremento del tiempo de intervención se correlaciona con un mayor logro de los objetivos del programa, si bien los cambios en los niños se detectan de forma lenta y progresiva.

Del conjunto de familias atendidas, el 53,9% son monoparentales y, de éstas, el 91% están encabezadas por mujeres. Actualmente, el 81% de las familias derivadas al SADI sigue siendo atendida.