Terrassa planea usar la IA para "mejorar la eficiencia interna" del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Terrassa ha aprobado en el pleno municipal del mes de abril el Plan Director de Inteligencia Artificial (PDIA), un documento estratégico que define la hoja de ruta para implantar esta tecnología en el consistorio durante los próximos años. El objetivo, según el ayuntamiento, es incorporar la inteligencia artificial de manera progresiva, segura y responsable para mejorar la eficiencia interna y ofrecer servicios públicos de mayor calidad, más accesibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía.

El PDIA establece los principios, criterios y líneas de actuación que guiarán el uso de la inteligencia artificial dentro de la administración local, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las personas, la protección de datos, la transparencia y un uso ético de la tecnología.

La teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto, Laura Rivas, ha destacado la relevancia del plan y ha afirmado que «nos permite avanzar hacia una administración más inteligente y eficiente, pero sobre todo más garantista, donde la tecnología esté siempre al servicio de las personas y del bien común. La inteligencia artificial no es solo una oportunidad de innovación, sino también una responsabilidad que asumimos con criterios éticos, transparencia y vocación de servicio público».

Ejes principales del plan

El documento se articula en torno a varios ámbitos , que considera que son clave, y que marcarán la implantación de la inteligencia artificial en el Ayuntamiento, entre los que destacan la mejora de los procesos internos mediante herramientas de automatización y asistencia inteligente, lo que permitirá agilizar tareas y reducir cargas administrativas; el apoyo a la toma de decisiones basada en datos, favoreciendo una gestión más informada y eficiente; la promoción de la innovación en los servicios municipales a través de nuevas soluciones digitales orientadas a la ciudadanía.

Además, el consistorio promueve la formación y alfabetización en inteligencia artificial del personal municipal para garantizar un uso adecuado de estas herramientas; el establecimiento de un marco de gobernanza y control de los sistemas de IA que asegure su supervisión y cumplimiento normativo; y la modernización de las infraestructuras tecnológicas del consistorio, imprescindibles para sostener este proceso de transformación digital.

El plan contempla también actuaciones específicas, no sólo de alfabetización, para asegurar que todo el personal municipal disponga de los conocimientos necesarios en inteligencia artificial, mediante programas de formación adaptados a los distintos perfiles profesionales.

Un despliegue en tres fases hasta 2028

El PDIA incluye un calendario de implantación estructurado en tres fases entre 2026 y 2028. La primera, en el primer semestre de 2026, estará centrada en sentar las bases organizativas, jurídicas y técnicas, con acciones como la creación de un registro municipal de sistemas de IA, la definición de protocolos de evaluación de riesgos y el inicio de la formación del personal.

La segunda fase, entre finales de 2026 y mediados de 2027, impulsará proyectos piloto en ámbitos como la atención ciudadana, la gestión documental o la monitorización urbana, con el objetivo de evaluar su impacto y realizar los ajustes necesarios a nivel técnico y normativo.

Finalmente, la tercera fase, desde la segunda mitad de 2027 hasta finales de 2028, se centrará en ampliar las soluciones que hayan demostrado su eficacia, integrarlas de forma transversal en los procesos municipales y evaluar su impacto global en la administración y en la ciudadanía.

Inversión y visión de futuro

El despliegue del plan requerirá también un programa específico de inversiones para dotar al Ayuntamiento de los recursos técnicos y humanos necesarios, especialmente para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Datos.

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Con este plan, el Ayuntamiento de Terrassa establece el marco para la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión municipal durante los próximos años.