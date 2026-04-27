Santa Coloma endurece las multas por ensuciar la vía pública: "Los vecinos reclaman más contundencia"

Santa Coloma de Gramenet aprobará en el Pleno municipal ordinario de este lunes por la tarde un endurecimiento en la Ordenanza General de Limpieza, que en algunos casos comportará un incremento de las sanciones del 220%. El Ayuntamiento declara que la modificación del anexo IV de la ordenanza se enmarca en una "estrategia municipal integral contra el incivismo y una campaña informativa de civismo y fomento del reciclaje". La alcaldesa, Mireia González, ha presentado la propuesta en una rueda de prensa horas antes de la aprobación en el Pleno, que se da por hecha mediante la mayoría absoluta del gobierno municipal: "Beneficia a la inmensa mayoría de colomenses que respetan la ciudad y que sufren las consecuencias de la minoría que la ensucia", asegura González.

El Ayuntamiento sostiene que las sanciones de la ordenanza de limpieza vigente datan de hace años y que, desde entonces, "el IPC acumulado ha aumentado un 58,2%, hecho que ha reducido notablemente la capacidad disuasoria". La nueva propuesta actualiza la mayoría de infracciones de acuerdo con esta variación, pero refuerza especialmente siete conductas consideradas graves "por su impacto en la salubridad, la seguridad y la convivencia en el espacio público". Concretamente, las sanciones por el abandono de residuos, muebles o voluminosos pasan de los 250 euros para comercios y los 125 para particulares a 800 y 400 euros, respectivamente, lo que se traduce en un aumento del 220%. Además, realizar necesidades fisiológicas en la calle o ducharse en las fuentes públicas pasa de gravarse con 60 euros a una multa de 180 euros, con 450 euros en caso de reincidencia.

Presentación de la propuesta de actualización de la Ordenanza General de Limpieza de Santa Coloma de Gramenet / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

"La ciudadanía nos reclama una estrategia más contundente, y eso es lo que ponemos en marcha con la actualización de la ordenanza", ha asegurado González, quien ha indicado que durante el 2025 las denuncias por incivismo se incrementaron un 40% en la ciudad. La modificación también incorpora dos nuevas infracciones vinculadas al sistema de recogida selectiva 'porta a porta' para el comercio, implantado por decreto de alcaldía el pasado 28 de enero. Estas nuevas sanciones afectan exclusivamente los establecimientos del grupo E (fruterías) y prevén multas de hasta 470 euros por hacer un uso incorrecto de los contenedores de la vía pública y de hasta 400 euros por incumplir los horarios de presentación de los residuos o no retirar los elementos de contención una vez vaciados.

Durante la misma comparecencia, la alcaldesa también ha anunciado que el próximo mes se abordará la revisión de las sanciones previstas en la Ordenanza de Tenencia de Animales, en la línea de incidir en quienes no recogen los excrementos de sus animales, no limpian la orina en las fachadas, mobiliario urbano o zonas de juego infantil, o que no respetan los espacios destinados a los niños o a los entornos escolares. "Sancionar el incivismo también es una manera de construir una ciudad más justa y mejor cuidada", ha declarado la alcaldesa.