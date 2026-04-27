El Raval impulsa un plan para reducir el abandono escolar prematuro

La Fundació Tot Raval, junto con un centenar de entidades de ese barrio de Barcelona, ha impulsado el Programa Comunitario para la Prevención y Reducción del Abandono Escolar Prematuro en el Raval, para mejorar las oportunidades educativas y laborales de los jóvenes.

Así lo ha explicado este lunes el presidente de la Fundació Tot Raval, Jordi Farrés, en la presentación del proyecto, que ha supuesto la creación de la 'Càtedra UB-Fundació Tot Raval d'Acció Comunitària per a l'Equitat Educativa' y que cuenta con la financiación de la Fundación Seat Cupra hasta 2030, cuyo objetivo es reducir el índice de abandono escolar prematuro en el barrio en un 25 %.

"La equidad educativa es uno de los retos del Raval. No es nuevo, llevamos años trabajando en él, pero sigue vigente y las diversas entidades del Raval aportamos nuestro granito de arena, desde clases de repaso, música, deporte o el ocio educativo", ha destacado.

Según el 'Anuario 2024: el estado de la educación en Catalunya', elaborado por Equitat.org (en ese momento la Fundación Bofill), en Ciutat Vella 1 de cada 4 alumnos finaliza la ESO sin obtener el título (el 25%), mientras que en Sarrià-Sant Gervasi, en la zona alta, esto solo se da en 1 de cada 25 estudiantes (el 4%).

Ante este escenario, nace esta iniciativa de la mano de la Universitat de Barcelona (UB), con presencia en el Raval, la red comunitaria del barrio y la Fundación Seat Cupra, que pretende llevar más allá de las aulas el proceso educativo de los jóvenes del Raval, atendiendo a la diversidad de realidades y necesidades que presentan.

La Cátedra UB-Fundació Tot Raval, actualmente en fase de diagnosis y que prevé presentar los primeros resultados antes de fin de curso, dará apoyo metodológico, estratégico y científico al programa para reducir un 25 % el índice de abandono escolar prematuro en el Raval.

Respuesta multidisciplinar

El rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, ha alertado de que la dificultad de acceso a la universidad "es una realidad evidente", especialmente para aquellas personas con una situación económica más compleja, por lo que ha instado a aportar soluciones desde la universidad.

Por su parte, la gerente del Consorcio de Educación de Barcelona, Anna Terra, ha asegurado que lo que ocurre en el Raval puede trasladarse también en otros barrios vulnerables y repercutir en ellos, al tiempo que ha aseverado que las dificultades de vivienda y socioeconómicas "también se reflejan en las escuelas".

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Por último, la directora de la Fundación Seat Cupra, Patricia Such, ha dicho que el barrio del Raval es "muy especial" para la firma automovilística -de hecho, da nombre a su último modelo Cupra Raval-, y ha resaltado que el talento de sus jóvenes "es igual de importante que el del resto de barrios".