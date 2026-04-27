La justicia ordena desalojar decenas de pisos que fueron ocupados en La Mina en un solo día en 2017

Hay 58 pisos repartidos en seis edificios de promoción pública en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, que están ocupados ilegalmente desde 2017. Se construyeron para desplazar a residentes del maltrecho bloque de la calle Venus, condenado a ser derribado. No obstante, el retraso en facilitar los traslados llevó a que las viviendas edificadas permanecieran deshabitadas casi durante una década y que decenas de familias quedaran atrapadas en el inmueble degradado. Hasta hace año y medio no ha empezado a desencallarse el pago de indemnizaciones ni los realojos de los afectados por la demolición prevista ahora en 2028. Se les reubica en pisos que las administraciones han adquirido en La Mina, al no poder acceder ni a los hogares que se tomaron en el margen de unas pocas horas hace casi nueve años ni a otros que se adjudicaron a demandantes de vivienda de protección oficial, pese a que se edificaron hace cerca de 20 años para destinarlos en gran medida a habitantes de Venus.

Casi una década después de que se cometieran las ocupaciones, un juzgado de Badalona ha dictado al menos 39 órdenes de expulsión por ahora, indica el Ayuntamiento de Sant Adrià. Los avisos han llegado en los últimos meses a los domicilios y los lanzamientos se prevén ejecutar entre junio y diciembre próximos. Hay días en que están programados tres o cuatro desalojos simultáneos. Habitantes de los pisos ocupados se han concentrado este lunes delante del consistorio para reclamar soluciones. Alertar de que no tienen otro techo bajo el que refugiarse y aseguran que piensan resistir en los pisos, aunque la policía les ordene marcharse.

Las resoluciones judiciales son fruto de las denuncias que, hace años, interpuso el Consorcio de La Mina, un ente en el que participan la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y la Diputación. Los ocupantes reciben el apoyo del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs. Sostienen que el consorcio llegó a prometer a varias familias ocupantes que podrían regularizar su situación mediante alquileres sociales. No obstante, afirman que el órgano acabó echándose atrás y que, hace en torno a un año, les advirtió que todos serían desahuciados.

Asalto simultáneo

Todos los domicilios ocupados se asaltaron entre una tarde y una noche de julio de 2017. Ocurrió un mes después de que los Mossos d’Esquadra desmantelaran una trama por la que se confió la vigilancia de 144 pisos deshabitados en La Mina al cabecilla de una familia que ha encajado detenciones y condenas por controlar parte del tráfico de droga en el barrio. Los congregados esta mañana delante del ayuntamiento han negado que la ocupación masiva se desencadenara al destaparse la concesión irregular de la seguridad de los domicilios vacíos.

En 2020, la Audiencia de Barcelona declaró culpable de prevaricación a un exteniente de alcalde del PSC de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, y le impuso nueve años de inhabilitación por entregar sobres con dinero a Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina y patriarca de Los Manolos. Se le confió que protegiera los hogares para que no fueran asaltados, sin que mediara un contrato público que amparase el encargo.

En paralelo, existían contratos por los que las instituciones llegaron a pagar hasta 342.000 euros anuales para custodiar los domicilios y que continuaran desiertas hasta que se diera con una solución a los damnificados de Venus, incapaces de abonar las cantidades que entonces se les exigió para canjear su piso deteriorado por otro nuevo, a menudo superiores a los 40.000 euros. En todo caso, el cometido no lo llevaron a cabo empresas homologadas de seguridad, sino que acabó delegándose en el Tío Cristina. Así, las viviendas se mantuvieron deshabitadas durante años, en plena crisis inmobiliaria y en una zona que concentra algunas de las calles donde menos renta se declara en el área metropolitana de Barcelona.