El metro de Barcelona instalará generadores para evitar que un apagón deje parados los trenes en los túneles

Cuando hacia las 12: 30 del mediodía ocurrió el apagón masivo del 28 de abril del año pasado, un 20% de los trenes del metro de Barcelona se encontraban dentro de los túneles. Y allí se quedaron. Sin suministro eléctrico, no pudieron avanzar. El personal de Transports Metropolitans de Barcelona, Bombers de Barcelona, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra tuvieron que evacuar hasta 3.000 personas, que caminaron por las vías y entre el balasto, a oscuras, iluminándose con la ayuda de sus móviles.

Desde aquel día, TMB ha trabajado para que esa situación, que supuso "una verdadera prueba de estrés funcional", en palabras de la operadora pública, no vuelva a ocurrir. Lo primero ha sido instalar señalización de emergencia en los túneles para mejorar posibles evacuaciones, y ha adquirido sillas y literas para facilitar la salida de personas con movilidad reducida.

Nuevos generadores

Y para evitar la mayor, próximamente, saldrá a concurso la instalación de generadores de autonomía ilimitada que suministrarán energía suficiente a toda la red para que los trenes puedan desplazarse hasta la siguiente estación y no queden parados dentro del túnel.

Asimismo, "los nuevos trenes que se compren a partir de ahora irán equipados con un sistema que garantizará que con su propia energía tenga suficiente para llegar hasta la estación más próxima", ha avanzado este lunes la primera teniente de alcalde y presidenta de TMB, Laia Bonet.

Centro de Control

El plan contempla además la instalación de un generador para reforzar la autonomía del Centro de Control del Metro situado en La Sagrera.

Otro aspecto que los responsables del metro descubrieron fundamental mientras intentaban gestionar la crisis ocurrida hace un año es el papel de la megafonía. Sin corriente eléctrica, también falló, de forma que no era posible comunicar a los pasajeros tampoco en los andenes qué debían hacer. La nueva infraestructura alimentará este sistema de comunicación tradicional pero que se ha visto esencial, así como todos los servicios básicos de las estaciones: ascensores, las salas técnicas y la iluminación.

Bajo la sala del centro de control se encuentran todos los servidores que mantienen el sistema y las operaciones de TMB. Ese día no llegó a caer, pero a punto estuvo. De ocurrir, hubiera requerido reiniciar todo el sistema. "Levantarlo todo de nuevo es muy complicado", señalan desde TMB.

Los responsables de TMB seguían atentamente cómo iba reduciéndose su autonomía, hasta llegar a su mínimo. Abrieron puertas y colocaron ventiladores para evitar el sobrecalentamiento, ante la falta de los sistemas habituales de refrigeración. Afortunadamente, aguantó y, a partir de las 17:30, el metro pudo empezar a restablecer el servicio en un tramo de la L1, y de madrugada ya funcionaba al completo.

Noticias relacionadas

Ante la falta de metro, TMB reforzó con autobuses el transporte público en la ciudad. La operadora, que también ha revisado los protocolos de actuación de la red de bus en situaciones de emergencia, ha duplicado el sistema central de radio. El día del apagón sí pudo mantener la comunicación entre el centro de control y los conductores de los autobuses.