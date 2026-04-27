La mejor croqueta de Barcelona, a punto de desvelarse: podrás estar en el evento gratis

El festival 'Croqueta Crush 2026' se celebra del 22 al 25 de mayo en Barcelona. Esta edición enfrenta a ocho restaurantes de la ciudad para conseguir el título a la Mejor Croqueta de la capital catalana.

Las entradas ya están a la venta y solo los más rápidos podrán acceder al recinto de forma totalmente gratuita.

'Croqueta Crush 2026'

El festival se llevó a cabo por primera vez el pasado noviembre de 2025 en Sevilla y, tras su éxito, este año se traslada al Poble Espanyol de Barcelona.

El 'Croqueta Crush 2026' tendrá lugar el próximo 22 al 25 de mayo para celebrar su segunda edición en un evento con música, talleres, actividades y, sobre todo, mucha gastronomía.

Ocho restaurantes reconocidos de la ciudad compiten por el título a la Mejor Croqueta de Barcelona, un premio que se decidirá mediante el voto del público.

Aun es pronto para saber todos los locales que participarán, pero los que ya se conocen son: Roostery & Bubbles en el distrito de Ciutat Vella, Catacroquet en el distrito de Sant Martí, y La Martita (100% sin gluten) en el distrito del Eixample de Barcelona.

Evento y entradas

Lo importante del evento son los 8 restaurantes, las 16 variedades de croquetas y 8 tapas. Y es que cada uno de los ocho establecimientos presentará dos opciones de croqueta: una clásica y una innovadora, y ofrecerán una tapa extra para completar la cata.

El acceso al 'Croqueta Crush' es gratuito, pero solo con descarga anticipada y hasta completar el aforo. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial, así que solo los más rápidos conseguirán entrar gratis.

Aunque también se pueden adquirir otro tipo de entradas, que ofrecen el acceso y una bebida por 5 euros si se compra previamente al evento, y 6 euros si es el mismo día.

Y otra modalidad de acceso: una ración de croquetas (2 unidades) y una bebida por 9 euros si es anticipada y 10 el mismo día del festival. Además, esta opción, si se compra antes del 30 de abril, añade una cerveza gratis extra y la participación en un sorteo de una cena para 2 personas en el restaurante ganador.

Mucho más que comer

Las protagonistas del evento serán las croquetas, pero no es lo único que se ofrece: también habrá una cata de cervezas San Miguel a manos de un experto, un taller de tiraje de cerveza y otro para aprender a elaborar cócteles, maridaje de cervezas y croquetas y una actividad llamada 'croque-citas', que intentará crear parejas entre las personas solteras del evento.

Para los niños también hay un hueco: habrá zonas para pintar, jugar y una actividad de crear burbujas.

La música estará presente en todo momento, con sesiones DJ de diferentes estilos y con conciertos en directo.

Sin embargo, todas estas actividades son solo un anticipo: la programación completa aún no está publicada, pero se irá adelantando a medida que se acerque la fecha a través de sus redes sociales.