La línea V5 del bus de Barcelona amplía su recorrido dos kilómetros para llegar a la Marina del Prat Vermell

El barrio de la Marina del Prat Vermell crecerá con más de 30.000 vecinos, además de las personas que acudirán a trabajar. A medida que se edifica en la vertiente suroeste de Montjuïc, y mientras se trabaja en concretar una nueva línea de bus exprés que unirá el barrio con el centro de la ciudad, Transports Metropolitans de Barcelona ha optado por alargar la línea V5 para que pueda ofrecerle servicio.

La línea V5 tenía inicio y fin en la calle Mare de Déu del Port y se dirigía hacia Les Corts para acabar en la avenida Pedralbes. Ahora, TMB alarga su recorrido dos kilómetros y desde Mare de Déu del Port sigue por la calle Foc y el paseo de la Zona Franca, hasta la calle Motors, donde continúa hasta la calle Acer, donde se sitúa el nuevo origen y final de línea.

2,5 millones de pasajeros

El recorrido ascendente lo realiza por Cal Cidó y de nuevo el paseo de la Zona Franca. De esa forma, incorpora ocho nuevas paradas, mientras que anula tres de su antiguo recorrido.

La línea transportó 2,5 millones de pasajeros en 2025, con cerca de 9.000 validaciones los días laborales.

"Ya hace tiempo que trabajamos en cómo dotar de transporte la Marina del Prat Vermell", ha explicado este lunes la primera teniente de alcalde y presidenta de TMB, Laia Bonet, en la nueva parada de inicio y fin de línea de la V5 en la calle Motors. La prolongación de la línea supondrá tener más autobuses circulando y una mayor capacidad de una línea con mucha demanda en horas punta, ha explicado Bonet. También ha reiterado la voluntad de conectar la zona con el centro con una nueva línea exprés que llegará este mismo año, tal y como contempla la Agenda Bus trazada por el Ayuntamiento.

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Al barrio también llega la línea de bus exprés X3, que conecta con el Paral·lel, así como la línea L10 sud de metro.