El interventor del Ayuntamiento de Badalona alerta de un remanente "excesivo" de 342 millones de euros

El Ayuntamiento de Badalona ha liquidado el presupuesto del 2025 con un remanente de tesorería de 286 millones de euros y un acumulado de más de 342 millones, una cifra que el interventor advierte es "excesiva". Así lo recoge un informe que ha hecho público el grupo municipal de Guanyem, en el cual el interventor apunta que es "del todo atípico" que el monto de dinero acumulado sea similar al presupuesto municipal de todo un año. Fuentes municipales consultadas por la ACN apuntan que uno de los motivos del volumen de ahorro radica en la "gran cantidad" de inversiones plurianuales que hay en marcha, las cuales se presupuestan el primer año en que empieza el proyecto pero se pagan en diferentes ejercicios.

En su informe, el interventor considera que es "principalmente grave" la poca ejecución de los gastos presupuestados, especialmente en cuanto a las inversiones, y pide al alcalde, Xavier Garcia Albiol, un análisis sobre las causas que han provocado esta situación.

El funcionario del estado también advierte que el Ayuntamiento está pagando las facturas a los proveedores con una media de 126 días vencidos, cuatro veces más del plazo que marca la ley.

Desde el grupo municipal de Guanyem Badalona acusan a Albiol de provocar una "parálisis absoluta" en la ciudad y reclaman a la Generalitat que asuma la tutela económica del Ayuntamiento ante la "quiebra total" de la administración de Albiol.

A su vez, el gobierno local ha salido al paso de las afirmaciones del partido de la exalcaldesa Dolors Sabater, a quien describe como "ignorante en materia presupuestaria". La concejala de Hacienda, Eva Guillén, puntualiza que hay cerca de 190 millones del remanente que corresponden a inversiones plurianuales de proyectos que están en fase de ejecución. Asegura que la previsión es pagar buena parte de estos proyectos durante 2026, "pero requerían tener la financiación garantizada previamente".

Guillén también defiende que hay parte de los excedentes de tesorería que son consecuencia "de la imposibilidad de pagar facturas de grandes servicios que el gobierno se encontró sin contrato vigente". El ejecutivo de Albiol garantiza que está regularizando esta situación "progresivamente".