Montjuïc
Las futuras obras de la Fira obligan a replantar ocho plátanos junto a la Fundació Mies van der Rohe
Los árboles fueron plantados con motivo de la Exposición Internacional de 1929 y necesitarán unos años para estabilizarse
Estos 5 árboles de Barcelona nunca se podrán talar: pasan a ser especies protegidas
Ocho plátanos han sido trasladados a la explanada que está entre la Fundació Mies Van der Rohe y la Font Màgica por el Ayuntamiento de Barcelona. Los árboles están alineados en dos filas, según ha avanzado Betevé, y fueron replantados hace unas semanas en la zona, para alejarlos de las obras de reforma previstas en las cercanas instalaciones de la Fira de Barcelona.
Los árboles fueron plantados originalmente con motivo de la Exposición Internacional de 1929, con motivo de cuyo centenario se planteó la reforma de la Fira que ha forzado su traslado. Los plátanos están protegidos por estructuras de madera y se necesitará un tiempo para comprobar que han podido superar la replantación.
Mucha agua
Durante los primeros años en su nuevo emplazamiento, los ocho plátanos necesitarán mucha más agua que antes de su traslado. Ahora están recibiendo de 80 a 100 litros dos veces por semana. Las estructuras colocadas junto a los ocho ejemplares tienen la función de impedir que se muevan sus raíces, algo que es clave para que estas prosperen correctamente y aseguren la estabilidad del árbol.
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