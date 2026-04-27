Empiezan las obras de acondicionamiento del paso inferior de la estación de Renfe de Castelldefels

Arrancan los trabajos para arreglar el paso inferior de la estación de Renfe de Castelldefels Centre (Baix Llobregat). Este lunes 27 de abril se han iniciado los primeros trabajos de acondicionamiento de un punto clave de la movilidad en Castelldefels. Desde este lunes, se aprovecha el tramo horario en el que no existe circulación de trenes (de 0 a 5 horas), para llevar a cabo los trabajos.

En un comunicado el Ayuntamiento de Castelldefels explica que la previsión es que durante un mes se harán los trabajos en esta franja horaria. A finales del mes de mayo, habrá un paro técnico de las obras, en espera de la llegada del revestimiento de las paredes (paneles de acero vitrificado). Una vez llegue este material, la obra continuará y está previsto que pueda finalizar durante la primera quincena de julio, siempre que los plazos de suministro de materiales se cumplan.

El paso, que conecta ambos lados de las vías ferroviarias, se encuentra en unas condiciones muy mejorables y su reforma era una demanda histórica de la ciudad. Las actuaciones previstas incluyen la renovación de pavimentos, revestimientos, sistemas de iluminación y drenaje, a fin de garantizar un paso más cómodo y seguro para las personas usuarias.

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La construcción del actual paso enterrado data del año 1987. El crecimiento de la población del municipio, la proximidad de la zona universitaria y el no cumplimiento de las nuevas condiciones básicas de accesibilidad hacen que este paso ejecutado haya quedado obsoleto. La reforma del paso soterrado de peatones en el mismo sitio, dará solución al gran volumen de usuarios de este acceso.