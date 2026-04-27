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Delito contra la salud pública

Detenido en Santa Coloma de Gramenet por llevar encima más de 13 kilos de cocaína

La droga podría llegar a tener un valor en el mercado ilícito de más de 815.000 euros

Dos detenidos en la intervención de 65 kilos de hachís y seis de cocaína que tenían previsto entregar en el Baix Llobregat

Una patrulla de los Mossos d’Esquadra

Una patrulla de los Mossos d’Esquadra / ACN

El Periódico

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Santa Coloma de Gramenet
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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Gramenet detuvieron, el 22 de abril, a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

A primera hora de la tarde, una patrulla vio un vehículo estacionado en la calle Anselm de Riu con la ventana bajada. Las explicaciones incoherentes y el nerviosismo del conductor hicieron que los agentes registraran el coche.

En un doble fondo detrás de los asientos posteriores, los Mossos encontraron 12 paquetes de cocaína con un peso total de 13,3 kg. Esta droga podría llegar a tener un valor en el mercado ilícito de más de 815.000 euros.

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El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y la Unidad de Investigación se hizo cargo del caso. El detenido pasó a disposición judicial en Santa Coloma de Gramenet el día 24 de abril.

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