La compra de vivienda nueva se incrementó casi un 30% en el área de Barcelona el pasado 2025

La Associación de Promotors de Catalunya (APCE) y CaixaBank han analizado la situación del sector inmobiliario en el Ámbito Funcional Metropolitano Sur de Barcelona, en una jornada celebrada este lunes en el CUBIC de Viladecans, donde se ha puesto de manifiesto la evolución positiva del mercado residencial, tanto en actividad promotora como en compraventas.

Uno de los datos más relevantes del análisis es el comportamiento del mercado en la provincia de Barcelona durante 2025. En este periodo se realizaron 10.705 compras de vivienda nueva, lo que supone un incremento del 27% respecto al año anterior. En el caso de la vivienda usada, se alcanzaron 43.796 operaciones, un 16% más que en 2024, consolidando así el peso predominante de este segmento en el mercado residencial.

El cuanto a las viviendas iniciadas, en 2025 se emprendieron 10.553 viviendas, cifra que supone un descenso del 3% respecto al año 2024. En cuanto a las viviendas acabadas, se finalizaron 12.537 viviendas a lo largo del año 2025 en la provincia, cifra que supone un incremento del 22% respecto al año anterior.

Viladecans lidera la actividad promotora

En el ámbito territorial del estudio, Viladecans destaca como uno de los principales motores de actividad promotora. En 2025 se iniciaron 709 viviendas y se finalizaron 900, lo que supone un incremento del 211,4% en viviendas acabadas respecto al año anterior. Esplugues de Llobregat y El Prat de Llobregat también sobresalen con 507 y 335 viviendas iniciadas respectivamente.

A nivel comarcal, el Baix Llobregat registró 2.850 viviendas iniciadas en 2025, un 12% más que en 2024, mientras que las viviendas terminadas ascendieron a 2.951, lo que representa un aumento del 56%. En el Barcelonès, la actividad se mantuvo más estable, con 1.651 viviendas iniciadas (+1%) y 2.645 viviendas terminadas (-20%)

Jornada sobre la coyuntura residencial del sur metropolitano

Durante la jornada se ha repasado la evolución del sector promotor y constructor en los distintos municipios del área metropolitana sur, con la participación de representantes institucionales y del sector financiero. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, y otros ponentes como el director general de la asociación, Marc Torrent, y representantes de CaixaBank.

En cuanto al mercado de compraventa, el Baix Llobregat registró 1.620 operaciones de vivienda nueva y 6.071 de vivienda usada en 2025, mientras que en el Barcelonès se contabilizaron 2.992 compraventas de obra nueva y 15.665 de segunda mano. En Viladecans, las cifras ascendieron a 379 viviendas nuevas vendidas y 548 usadas, mientras que Sant Feliu de Llobregat registró 119 y 334 operaciones respectivamente.

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El conjunto de datos refleja una evolución positiva del mercado inmobiliario en el sur metropolitano de Barcelona, con un crecimiento destacado en la actividad de obra nueva y un mercado de segunda mano que continúa siendo mayoritario.