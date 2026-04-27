Mayte Martín, 'Chicuelo' o 'La Fabi', entre los nombres del 42º Festival de arte Flamenco de Catalunya en Cornellà

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) se prepara ya para que el 2 de mayo arranque una nueva edición del Festival de Arte Flamenco de Catalunya en la ciudad, que hasta el día 24 del mismo mes ofrecrá un amplio abanico de las diversas manifestaciones del arte flamenco, buscando el equilibrio entre el cante, el baile y el toque. Durante cuatro semanas desfilarán tanto artistas consagrados como nuevos valores, que se complementarán con las propuestas más tradicionales de las entidades de la ciudad, como Las Academias Bailan, las Papas rocieras o la Cruz de Mayo. El Festival está organizado por la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas y el Ayuntamiento de Cornellà.

El Auditori de Cornellà acogerá uno de los espectáculos más destacados de la edición, la actuación de la cantaora Mayte Martín (sábado 23, 20 h), que presenta su nuevo trabajo acompañada por la guitarra de José Gálvez, un espectáculo en el que "despliega todo su arte con la sensibilidad, elegancia y profundidad que la caracterizan", señala el consistorio en un comunicado. También actuará en el Festival el guitarrista cornellanense Juan Gómez 'Chicuelo', acompañando a figuras del flamenco actual como Vicente Soto 'Sordera' (sábado 2, 20 h, Auditori de Sant Ildefons) y Cancanilla de Málaga (viernes 15, 20 h, Peña Los Aficionaos).

Otros artistas que sonarán en diferentes espacios de la ciudad serán: Rafael de Utrera, Pedro Sierra, Fabiola Pérez 'La Fabi', Marina González, Alba Molina y Juan Medina, o el quinteto de Antonio Lizana, que fusiona flamenco y 'jazz'. También destaca la conferencia del 22 de mayo, a las 20 h, que girará en torno a la generación del 27 para poner el foco en las mujeres, un particular homenaje a cargo de Francisco Hidalgo e ilustrado musicalmente por Ángeles Camacho y Grupo d’Anea.

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Como novedad, la programación sale a la calle con 'flashmobs', una propuesta participativa, cercana y sorprendente, y espectáculos como Locura Flamenca, acercando el género a nuevos públicos. También se incorpora un taller familiar e infantil de construcción de cajón flamenco, fomentando la participación y el aprendizaje desde edades tempranas.