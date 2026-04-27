Las cámaras de Via Laietana empiezan a multar con 90 euros por usar los carriles de subida sin autorización

Republicamos este artículo originalmente publicado el 23 de marzo con motivo del inicio de las sanciones anunciadas.

Las cámaras de control de acceso de la Via Laietana empiezan a sancionar este lunes 27 de abril con multas de 90 euros a cada vehículo que suba por la via sin autorización. Los vecinos y las personas y empresas con autorización para circular han podido tramitar desde marzo, durante cinco semanas, el permiso que les da derecho a circular en sentido ascendente, según informó el Ayuntamiento al abrir el plazo.

Paso restringido

El pasado mes de junio abrió la nueva Via Laietana tras tres años de obras que han ampliado sus aceras de dos metros y medio a más de cuatro, han habilitado un nuevo carril bici y han dado prioridad para el autobús en ambos sentidos. Los coches, no obstante, han pasado a tener dos carriles menos y la imposibilidad de subir desde la fachada marítima hasta Urquinaona. Sí podrán continuar haciéndolo, sin embargo, los vecinos y algunos vehículos autorizados. Es por ello que se ha abierto el plazo para acceder a la autorización que les permitirá pasar por la zona.

Colectivos con autorización

De bajada, la calle cuenta con un carril para bus, taxi y bicis y otro para el coche, que podrá circular si autorización, aunque bajo la obligación de circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, en sentido ascendente, solo hay un carril para la circulación, el del bus (y taxi) que, sin embargo, sí permite el paso de los vehículos de los residentes.

Concretamente, el carril de subida permitirá el paso de los vecinos empadronados en los barrios del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta. También a las personas con movilidad reducida con plaza de aparcamiento en estos barrios, los usuarios de los aparcamientos de la zona y los clientes de los hoteles. Los vehículos de distribución urbana de mercancías solo podrán pasar hasta la plaza de Antoni Maura de lunes a sábado entre las 10:00 h y las 12:00 h, y entre las 14:00 h y las 16:00 h.

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