Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local

Este lunes ha arrancado la campaña de bonos de descuentos en el comercio local de Badalona, los ya populares 'Badabons'. Además, y por primera vez, el Ayuntamiento de Badalona impulsará dos ediciones de los ‘Badabons’ en un mismo año. Ante la buena acogida de las anteriores ediciones de la campaña de vales de descuento en los comercios de proximidad y restaurantes de la ciudad, el consistorio redobla su apuesta "para incentivar la economía local haciendo dos ediciones durante el 2026, una ahora y otra en otoño", según ha hecho público en un comunicado.

"Hemos hecho este paso porque esta es una iniciativa que se ha demostrado que funciona magníficamente, puesto que en las anteriores ediciones los bonos se agotaron en solo 24 horas", ha declarado el alcalde, Xavier Garcia Albiol. "Cuando una cosa funciona así de bien, lo que toca es repetirla y hacerla crecer", ha añadido. La campaña de primavera empezó este viernes 24 de abril con la apertura del plazo para el registro de los comercios que, sin embargo, se podrían adherir a ella hasta el el 24 de mayo. Asimismo, los mayores de 18 años interesados ya pueden registrarse y adquirir sus bonos para intercambiarlos en los comercios adheridos.

En cada una de las dos ediciones anuales de la campaña de ‘Badabons’, impulsada con la colaboración de PIMEC, el consistorio declara que aporta 400.000 euros, que se destinan íntegramente a la subvención de las compras. Calculan que "la repercusión económica en el comercio será, como mínimo, de un millón de euros en compras por cada una de las campañas" del presente año. Por su parte, el presidente de FEB-Pimec, Josep Maria Puente, ha destacado que la campaña "potencia el compromiso con el comercio de proximidad, incentivando el consumo y la compra local y reforzando el vínculo entre la ciudadanía y los negocios del territorio". "Esta iniciativa no solo genera actividad económica inmediata, sino que también contribuye a fidelizar clientes, apoyar a los pequeños establecimientos y poner en valor el papel esencial del comercio en la dinamización y cohesión de la ciudad".

Compras de hasta 100 euros pagando solo 60

Los vales de descuento cubrirán el 40% del precio de las compras que se hagan, de manera que el comprador asumirá el 60% restante. Los bonos se podrán usar en los establecimientos comerciales minoristas, de restauración, mercados municipales, servicios y titulares de una licencia de venta en mercados no sedentarios que se adhieran a la campaña. Los bonos de consumo se pueden adquirir por un importe mínimo de 10 euros y máximo de 100 euros, y siempre en múltiplos de 10 euros. Los bonos se cargarán en una tarjeta virtual que servirá para pagar en los establecimientos de Badalona adheridos a la campaña. En el momento de la compra habrá que presentar esta tarjeta virtual acompañada del DNI del titular. Los vecinos y vecinas podrán adquirir bonos hasta que se agoten los 400.000 euros aportados por el consistorio.

Imagen promocional de la campaña de 'Badabons', los descuentos en comercios locales de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

Para el gobierno de Albiol "se genera un beneficio doble: por un lado, los vecinos y vecinas pueden disfrutar de descuentos inmediatos en los establecimientos de proximidad, y, por el otro, los comercios aumentan sus ventas y ganan visibilidad ante nuevos clientes". Tanto el registro como la compra de vales de descuento y la adhesión a la campaña se ha de hacer a través de la página web municipal.