Estos 5 árboles de Barcelona nunca se podrán talar: pasan a ser especies protegidas

El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado 5 nuevos árboles al catálogo de interés municipal, que reúne los ejemplares vegetales más valiosos y particulares, protegiéndolos y asegurando su conservación y condiciones de desarrollo. No se podrán talar y recibirán un mantenimiento más detallado.

La medida, impulsada por la Comisión de Catalogación, de la que forman parte el servicio de Parques y Jardines, la ciudadanía y las entidades, ha sido aprobada por unanimidad en el pleno de abril, celebrado el pasado viernes, sumando los nuevos ejemplares a los 213 existentes hasta hora.

En concreto, se ha incorporado una unidad de Araucaria bidwillii ubicada en los jardines de Can Borni, en Horta-Guinardó, una de Celtis australis, en la calle Piferrer de Nou Barris, y otra de Eucalyptus globulis, en la calle Labèrnia de Horta-Guinardó.

También una unidad de Populus nigra ubicada en la Font de Can Llevallol del distrito de Sarrià-Sant Gervasi y, finalmente, una de Tilia platyphyllos situada en la entrada a la Masia de Can Masdéu, en Nou Barris.

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Los principales elementos que se tienen en cuenta a la hora de incluir un árbol en este catálogo son, principalmente, su especie, la singularidad, las cualidades morfológicas estéticas, el valor histórico, la edad y el tamaño.