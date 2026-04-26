Los 2 puentes festivos en Mataró antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días

El verano cada vez está más cerca. Pero durante la espera, muchos trabajadores buscan algún día festivo previo a las vacaciones que poder disfrutar. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables y otra más de carácter local que se disfrutará en Mataró (Maresme, en la provincia de Barcelona).

Estos días harán la espera hasta las vacaciones más fácil, aún más si se pueden sumar unos días libres a las jornadas festivas.

Además, si esos festivos coinciden con buen tiempo, se podría hablar de un puente festivo de verano previo a la llegada de la estación.

Festivo en pocos días

La mejor parte es que el primero de estos festivos llega la próxima semana.

El primer día del próximo mes, el viernes 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador. Festivo en toda España y, por tanto, en toda Catalunya.

De esta forma, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo y, pidiendo un día libre, algunos podrían juntar un puente de cuatro días. Además, el jueves 30 de abril es una jornada de libre disposición para muchos de los centros educativos de Mataró propuesto por el Consell Escolar Municipal, por lo tanto, la mejor opción sería pedirse este día libre e irse de puente. Aunque también es buena opción solicitar el lunes 4 de mayo.

El Día del Trabajador conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Su origen se remonta a lo ocurrido en Estados Unidos a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.

Fiesta local

El siguiente festivo en Mataró llegará semanas después del Día del Trabajador, el lunes 25 de mayo.

En esta jornada se celebra la Segunda Pascua, una festividad cuya fecha es variable porque siempre se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección.

La efeméride tiene lugar un día después del Domingo de Pentecostés, una fiesta de carácter religioso que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Siempre cae en lunes y no suele ser festivo autonómico en Catalunya, pero Mataró lo ha elegido como fiesta local, al igual que otras muchas localidades.

Para consultar en que municipio es festivo, la Generalitat de Catalunya proporciona un buscador online de fiestas generales y locales.

Posible superpuente

Tras el 25 de mayo, hay que esperar varias semanas para tener otro día festivo entre semana en Mataró: el 24 de junio.

La festividad de Sant Joan, este año, cae en miércoles, por lo que, quienes puedan solicitar días libres podrían tener un superpuente de cinco días de fiesta. Eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio, o el jueves 25 y viernes 26 de junio, se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.

Sant Joan coincide aproximadamente con el solsticio de verano, que marca el día más largo y la noche más corta, y también conmemora el nacimiento de San Juan Bautista.