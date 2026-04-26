Erika Torregrossa, abogada, jurista, catalana, colombiana y CEO de Diplocorp: “Nunca se aprende tanto como desde la docencia”

Le gusta definirse como una catalana nacida en Bogotá “porque la gente de Colombia tenemos algo de vascos porque nacemos donde nos da la gana”. Sus primeros años los vivió en Ibagué, el punto culminante del llamado eje cafetero, el lugar en el que se fabrica el mejor café del mundo. Sin ser una cuña publicitaria, porque al café de Colombia no le hace falta, Erika vino a Barcelona en diciembre de 1986, tres meses después de la designación olímpica. “Vine a estudiar a esta ciudad y desde entonces mi relación con Barcelona ha sido un flechazo permanente”, asegura.

El diagnóstico para la salud del catalán lo ve desde el optimismo: “si en los 80 éramos 6 millones y ahora somos casi 9, tengo la percepción que a mayor población tendremos mayores posibilidades de hacer crecer nuestro idioma”.

Erika siempre ha tenido esta vocación de estar al lado de las personas que están privadas de libertad, y piensa que la mejor manera de hacerlo es desde dentro del sistema, de manera que se vinculó, como jurista, en los Serveis Penitenciaris de la Generalitat y siempre ha estado junto al cuerpo de funcionarios, “a menudo olvidados y desprestigiados”.

Es profesora asociada de la Universitat de Barcelona en la asignatura de ejecución penal y medidas penales alternativas, así como profesora colaboradora de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, en la materia de Derecho penitenciario. “La docencia es algo que me gusta y sobre todo me fascina, porque nunca se aprende tanto como enseñando”.

Mas Barcelona - Erika Torregrossa / Mònica Tudela

Siempre al lado de los derechos de las mujeres, con una dilatada carrera que incluye el paso por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para crear Diplocorp, una consultora que recientemente ha fundado Erika basada en la Diplomacia Corporativa, de la que es CEO y en la que desde una mirada amplia permite mejorar la capacidad relacional de las empresas entre gobiernos, instituciones, grupos parlamentarios y actores sociales, al ser sustancialmente diferente a los parámetros de cómo lo hacían en el siglo XX, hace ya 26 años.

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