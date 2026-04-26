Goteo de dudas y consultas en concesionarios por la nueva ayuda de 600 euros para ciclomotores eléctricos en Barcelona

Barcelona quiere acelerar el relevo del viejo ciclomotor de combustión por el eléctrico con una ayuda directa de 600 euros. Sin embargo, la medida todavía no acaba de llegar con claridad a buena parte de los usuarios. La subvención, activa para compras realizadas desde el 1 de marzo, está dirigida a quienes entreguen al desguace una scooter de gasolina y adquieran una eléctrica nueva de L1eB, el segmento de los ciclomotores de hasta 45 kilómetros por hora.

Con el propósito de conocer cómo está aterrizando esta iniciativa en la calle, EL PERIÓDICO ha hablado con cuatro concesionarios de Barcelona con oferta eléctrica: TotMoto, Eletamendi, BuzzMotos y Silence. Personal de los establecimientos señala que les llegan muchas dudas y confusiones sobre la medida, que algunos conductores creen apta para renovar motos con mayores prestaciones. A menudo, explican, potenciales beneficiarios van a informarse a los puntos de venta sin suficiente información previa, por ejemplo sobre modelos subvencionables, trámites para solicitar la ayuda o si el importe compensa de verdad el cambio.

“Creo que falta información en la calle”, resume Sergi Castillo, trabajador de TotMoto. Aunque las consultas que recibe de entrada no son directamente sobre la nueva línea, surgen al atender dudas sobre ciclomotores eléctricos en general. Quienes se plantean cambiar de vehículo, usan las propias tiendas como ventanilla extraoficial para decidir si seguir adelante con la compra.

Una ayuda para un segmento concreto

La ayuda forma parte de la estrategia municipal para electrificar por completo este parque de vehículos antes de 2030. Además, llega en el contexto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringe la circulación de motos y ciclomotores habitualmente matriculados antes de 2003.

La ayuda, pues, no sirve para cualquier moto eléctrica. Por ejemplo en el concesionario Silence, un empleado relata a este diario que una parte importante de la demanda se interesa por modelos equivalentes a 125 cc, como la S01, uno de los productos estrella de la marca, que no entra dentro de la categoría de ciclomotores.

Más allá del precio

Las dudas, a veces, van más allá de los modelos. En TotMoto, Castillo explica que muchos clientes siguen viendo inconvenientes la autonomía o los tiempos de carga. “Si salgo por la mañana y no tengo batería suficiente, no tengo moto”, resume. A su juicio, los usuarios comparan inevitablemente las rutinas de un vehículo eléctrico con la inmediatez de repostar en una gasolinera. Así, dar el paso muchas veces no depende tanto del estímulo económico, como de las facilidades prácticas.

En E-letamendi tampoco han notado un repunte claro de ventas en las últimas semanas. Clàudia Martín, trabajadora de este taller y tienda oficial, sostiene que quien entra a comprar una moto eléctrica suele hacerlo impulsado por una decisión de adquisición previa, más que por la subvención: “Si después se llevan el dinero, pues mejor, es un extra”. Su lectura es que, por ahora, la subvención funciona más como un incentivo añadido que como una palanca clave para la compra.

BuzzMotos ofrece la otra cara de la moneda. William Palencia, comercial de la marca, sí asegura haber detectado más interés y más ventas desde que se anunció la ayuda. “En las últimas dos semanas se ha vendido más que en tres meses”, afirma. No obstante, matiza que el aumento ha sido puntual y que la medida requiere más promoción. En su tienda, la mayoría de las consultas llegan de padres que buscan reducir el gasto mensual de sus hijos en combustible y ven en el eléctrico una forma de ahorrar dinero a medio plazo.

El trámite condiciona

El patrón se repite en los distintos concesionarios: el comprador llega con muchas preguntas. Suelen ser dudas sobre precios, autonomía, carga o por la propia tramitación. En TotMoto apuntan que algunos clientes, además, perciben la solicitud como lenta y compleja. El trámite puede presentarlo la persona interesada o un comercio acreditado.

La dimensión económica también influye en la transición hacia el vehículo eléctrico. Según la horquilla de precios difundida al presentarse la medida, los ciclomotores subvencionables se mueven aproximadamente entre los 1.600 y 3.600 euros, por lo que la ayuda cubre entre el 16% y el 40% del coste. En Eletamendi sitúan el valor medio de sus modelos entre los 4.000 y 5.000 euros, lo que hace que el impacto real de la subvención se perciba próximo al porcentaje más bajo del rango anunciado.

Renovar ciclomotores antiguos

La capital catalana ha puesto el foco en este segmento por una razón clara. Cuando se anunció el plan, el Ayuntamiento situó en 32.000 los ciclomotores censados en Barcelona, de los que alrededor de 24.000 eran de combustión. La intención municipal es retirar progresivamente los vehículos más antiguos e impulsar un parque de ciclomotores de cero emisiones.