Colas en la inauguración de la nueva tienda de Nude Project en Barcelona: "He dormido en la calle para ser el primero"

La inauguración de la nueva tienda de Nude Project en Barcelona ha reunido este sábado a decenas de personas que se han acercado desde primera hora de la mañana -e incluso desde la noche anterior- para ser las primeras en acceder al nuevo local tras su cambio de ubicación. La marca había anunciado que los 50 primeros asistentes recibirían un collar con forma de llave, uno de sus símbolos más reconocibles, entregado personalmente por el cofundador y director creativo de la cadena, Bruno Casanovas.

Los primeros en entrar han sido Jan y Asma. Jan ha llegado a las 23.00 del día anterior con el objetivo de asegurarse el collar, mientras que su amiga Asma se ha presentado alrededor de las 4.00 de la madrugada. Ambos han esperado durante horas hasta la apertura de puertas. "Todo el mundo ha empezado a llegar sobre las siete de la mañana, pero a nosotros se nos ha ido bastante la olla", han explicado tras acceder al interior.

El joven asegura que conoce la marca desde hace tres o cuatro años y que es seguidor habitual. "Tengo mucha ropa de aquí", señala. Aunque todavía no había comprado nada en ese momento, tenía claro que iba a hacerlo: "He visto un pantalón que me gusta". Sobre el nuevo espacio, destaca el cambio respecto al anterior: "Era una tienda más sencilla. Esta llama mucho más la atención y mola más".

Jan y Asma en la entrada de la nueva tienda de Nude Project. / MANU MITRU

Una tienda convertida en galería

La apertura marca un punto de inflexión para la firma. Nude Project vivía hasta ahora una paradoja: pese a ser una empresa nacida en Barcelona, su tienda en la ciudad era la más discreta de toda su red. Con este traslado, la marca resuelve esa situación con un espacio mucho más ambicioso: pasa de unos 50 metros cuadrados en la calle Canuda a cerca de 300 en la calle Boters número 6, en pleno centro, y multiplica su equipo trabajadores pasando de cuatro a una veintena.

El nuevo establecimiento, bautizado como 'Masía Gallery’, refleja la apuesta de la marca por integrar moda y arte. La planta inferior está dedicada a la venta de ropa y accesorios, mientras que la superior funciona como una galería en la que se exhiben actualmente diferentes vestidos intervenidos con pintura. La programación correrá a cargo de la plataforma Urvanity Projects, que ha inaugurado el espacio con una exposición de la artista Carlota Pérez de Castro.

El espacio ha sido diseñado como una galería contemporánea, con una estética cuidada y múltiples referencias visuales al universo de la marca. Entre los elementos más reconocibles destacan el símbolo de las cerezas, el logo de Nude Project, así como piezas como el sofá, situado en la parte superior, que se ha convertido en un elemento característico de sus tiendas.

Durante toda la jornada de inauguración, la afluencia ha sido constante. Seguidores y curiosos se ha acercado para conocer el nuevo espacio, en una apertura marcada por el ambiente de comunidad y la expectación generada en torno a la marca.

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Con esta apertura, Nude Project alcanza las 11 tiendas físicas en ciudades como Madrid, Valencia, Ámsterdam, Berlín, Milán o Roma, mientras continúa consolidando su crecimiento internacional, especialmente a través del canal online, que ya concentra más de la mitad de sus ventas.