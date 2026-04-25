Festival de arquitectura
Open House insólito en La Marina: el fin de semana en que la Zona Franca abre sus secretos
La iniciativa, vinculada a 'Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026', propone redescubrir el barrio a través de actividades abiertas, con una participación moderada durante el fin de semana
Este fin de semana han comenzado las jornadas de puertas abiertas del OpenBarri de primavera en La Marina, una propuesta arquitectónica impulsada dentro del marco de 'Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026'. La iniciativa invita a descubrir distintos equipamientos y espacios del barrio a través de visitas abiertas al público.
Open Barri es una iniciativa de 48h Open House Barcelona organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de acercar la arquitectura a la ciudadanía y fomentar la reflexión sobre el entorno construido. Durante 48 horas, el programa incluye recorridos, visitas y actividades que destacan la identidad y transformación del barrio.
Espacios abiertos al público durante el fin de semana
Entre los lugares que se han podido visitar destacan la Masia Can Mestres y su huerto urbano, uno de los espacios del Open Barri de Primavera en La Marina, así como el Centre d’Atenció Integral (CAI), uno de los equipamientos participantes en el programa. También forma parte del recorrido la Torre de Ponent, otro de los espacios abiertos durante estas jornadas.
Las visitas han comenzado a partir de las 10 horas con diferentes horarios según el espacio. Para la mayoría de espacios del fin de semana del 25 y 26 de abril, el acceso es por orden de llegada hasta completar el aforo. Aun así, algunas actividades específicas o talleres pueden requerir inscripción previa a través de la web oficial del 48h Open House Barcelona. Por este motivo, la organización recomienda consultar previamente la programación para no quedarse sin plaza.
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