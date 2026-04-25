Conciertos gratis por el Día Internacional de Jazz en Barcelona: hora, lugar y programación

El jazz es un estilo de música caracterizado por la improvisación, el uso del 'swing' y por tener una sólida estructura basada en la tradición afroamericana.

Históricamente, representaba la lucha y resistencia contra la esclavitud. Es por ello que, en noviembre de 2011, la Unesco proclamó el 30 de abril (último día del Mes de la Apreciación del Jazz en Estados Unidos) como Día Internacional del Jazz, una jornada que pretende destacar este género como una herramienta educativa, de tolerancia y diálogo intercultural.

Este año, como muchas otras provincias españolas, Barcelona acogerá varias actuaciones con motivo de esta celebración: las personas que se acerquen este domingo, día 26, al paseo de Gràcia podrán disfrutar de 10 horas seguidas de música, con conciertos gratisal aire libre.

Un género afroamericano

Como expone la Biblioteca Miguel de Cervantes, el jazz es un género musical que se originó en las poblaciones cercanas del delta del Misisipi (EEUU). Etimológicamente, según algunos autores, proviene de una raíz africana que se refiere al acto sexual. No obstante, siempre se ha considerado un diminutivo de la palabra jazmín, el perfume que acostumbraban a usar las prostitutas.

Los esclavos negros, llevados desde África a Estados Unidos a partir del siglo XVIII para trabajar en los campos de algodón -propiedad de las familias blancas ricas-, solían cantar y bailar al son del banjo y de otros instrumentos de percusión para disminuir la fatiga corporal. Dichas 'canciones de trabajo' eran utilizadas como un recurso terapéutico para expulsar el dolor y como una expresión para mantener las tradiciones y la memoria colectiva.

La tradición africana les hacía usar melodías sencillas con técnicas 'llamada-respuesta', que posteriormente se fusionaron con algunos elementos europeos, dando lugar a nuevas armonías y ritmos; principalmente, el 'swing', definido como la "pulsación dinámica, no reducible a sistema, que trasciende la interpretación" y otorga a la música un carácter sensual. Pero este término también se usa para designar una de las etapas de la evolución del jazz, la era del 'swing' (1940), en la que se favoreció la proyección de cantantes femeninas como Billie Hollyday y Ella Fitzgerald.

Las corrientes del jazz

Según la biblioteca, tres corrientes inspiraron la creación del jazz tal y como lo conocemos hoy: el 'blues', el 'espiritual' y el 'ragtime'. El primero es una estructura armónica caracterizada generalmente por una forma cíclica de 12 compases que sirven como base de interpretación. Emplea melodías derivadas de las 'work songs' (canciones de trabajo) y usa letras melancólicas, acompañadas de guitarras, banjos o armónicas. Una de las canciones 'blues' más famosas es 'The Thril Is Gone' de Riley B. King, conocido popularmente como B.B. King (1969).

Por otro lado, el 'espiritual' es un subgénero que busca evocar estados de consciencia superiores, místicos y religiosos a través de la música. Más que un estilo técnico, es una expresión de canto popular que, en los años 40, empleaba textos basados en las Sagradas Escrituras, himnos religiosos y algunos mensajes de fraternidad entre los esclavos. A partir de los años 60, esta forma espiritual fue divulgada por el grupo de cantantes religiosos, los famosos 'jubilee singers', derivando en temas como 'A Love Supreme', de John Coltrane (1965).

Finalmente, el 'ragtime' (literalmente tiempo rasgado) es un género, surgido a finales del siglo XIX, caracterizado por una melodía muy sincopada y un ritmo alegre que invita al movimiento marcando el compás. En las plantaciones donde trabajaban los esclavos, este ritmo se marcaba con la mano izquierda, imitando que se toca un banjo. En 1902 , el compositor Scott Joplin destacó con su canción 'The Entertainer'.

¿Qué podrás escuchar en Gràcia?

Para conmemorar todo este legado, el Ayuntamiento de Barcelona ha programado seis conciertos gratis en el paseo de Gràcia para este domingo, día 26:

A las 12 horas, la banda gironesa Sunset Rhythm Kings .

. A las 13.30 horas, Quiet Colors , formado por el duo Joanna Kucharczyk y Marcelo Woloski.

, formado por el duo Joanna Kucharczyk y Marcelo Woloski. A las 15.30 horas, la compositora y cantante Glenda del E Q-ban Mixology .

. A las 17.15 horas, el grupo catalan Laura Simó & Ignasi Terraza Trio .

. A las 19 horas, el músico senegalés Momi Maiga .

. A las 20.45 horas, el grupo de jazz clásico La Vella Dixieland Big Reunion.

Fuentes: