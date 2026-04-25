Este es el ganador de la mejor tarta de queso en Catalunya: la encontrarás en este barrio de Barcelona

La tarta de queso, también conocida como 'cheesecake', se popularizó en Nueva York a finales del siglo XIX, tras la invención del queso crema. Con el paso de los años, este postre se ha consolidado como uno de los más apreciados mundialmente gracias a su textura y variedad de sabores. Como consecuencia, ha aumentado también el número de pastelerías especializadas y de concursos, como el Concurso de la Mejor Tarta de Queso de Catalunya, del que este año ha sido ganadora la pastelería JonCake.

Lactium 2026

El pasado fin de semana, la ciudad de Vic se convirtió en la capital del queso artesanal con la decimoctava edición de Lactium, la fiesta anual dedicada al queso y los lácteos. El parque Jaume Balmes consiguió atraer a un total de 22.000 visitantes con una propuesta de más de 200 productos, el concurso del mejor queso artesanal –en el que la quesería El Ninot fue la galardonada– y la cuarta edición del concurso de tartas de queso.

Según el ayuntamiento del municipio, este último registró un récord en participación, con más de 30 candidaturas de toda Catalunya. Los participantes tuvieron que cumplir con los requisitos del concurso, añadiendo un mínimo del 20% de queso artesanal catalán a sus recetas y siguiendo el mismo modo de horneado. Asimismo, el jurado, bajo la dirección del prestigioso pastelero Ricard Martínez, realizó una cata de las propuestas, valorando tanto su técnica como su calidad.

Al final de la jornada, se hizo entrega del premio a la pastelería JonCake. "Se ha trabajado con una gran variedad de quesos artesanales catalanes y, sobre todo, de gran calidad. La calidad del pastel de queso continúa creciendo y se hace evidente una clara evolución. Cada edición es más compleja y exigente, pero precisamente eso es lo que nos gusta y lo que impulsa al concurso a seguir avanzando", destacó Martínez.

JonCake: el templo del queso

JonCake, fundada por el arquitecto aeronáutico Jon García, lleva arrasando en Catalunya desde su apertura en 2021. La marca representa lo mejor de la artesanía catalana en materia de quesos por sus recetas, que incorporan ingredientes de alta calidad como el queso Blau de Búfula, el Garrotxa de la quesería Muntanyola o el queso crema de l'Esquella. Tanto sus ingredientes como su carta de presentación han hecho que hoy por hoy sea reconocida como todo un templo del queso de Barcelona.

Actualmente, cuenta con un total de tres locales: además del primer espacio en el barrio del Born, la marca incluye JonCake & Wine (en la calle Gelabert del distrito de Les Corts), que en una unión enogastronómica fusiona el mundo del 'cheesecake' con el de los vinos, y su más reciente apertura en el barrio de Poblenou.

"Ahora el local del Born es parada obligatoria para quien visita Barcelona. Cada día pasan 700-800 personas, es una barbaridad. Que cada semana pasen 4.000 personas por Joncake me parece una locura, son unos números bárbaros. Y contando que no es un bien de primera necesidad, y que tienes que hacer una hora de cola, es difícil de creer", comentó el arquitecto en una entrevista para la revista 'hellochefs' en 2024.

Una receta de la Antigua Grecia

La tarta 'cheesecake' tiene su origen en Grecia, con indicios que se romantan a más de 4.000 años en la isla de Samos. Según cuentan varios historiadores, las primeras tartas de queso estaban hechas de queso fresco, harina y miel. Sin embargo, los romanos adoptaron esta receta, añadiéndole huevos y sirviéndola caliente. No fue hasta la década del 1920 cuando Arnold Reuben, dueño de un restaurante en Nueva York, popularizó la versión actual con queso crema.

Desde entoces, la receta ha viajado por el mundo y se ha establecido con éxito en países como Japón, Australia o España. En esta última, en la ciudad de San Sebastián (Guipúscoa, País Vasco), surgió a finales de los años 90 la famosa 'Cheescake' vasca, muy bien valorada por su exterior tostado (casi quemado) y su interior cremoso.

"En el año 600 antes de cristo ya existía el pastel de queso. Pero es que el New York cheesecake aparece en 1930. [...] Antes era una moda, pero ha seguido durante todo este tiempo, con la excepción de que quizá los últimos diez años hay más público que ha tendido al de estilo vasco. Dentro de ser una moda, se trata de un producto que siempre estará de moda. Es como hablar de que el croissant está de moda, pero no sé desde qué año", expresó García en la misma entrevista.