Barcelona entrega las primeras 60 viviendas de alquiler asequible en la Marina del Prat Vermell

El alcalde Jaume Collboni ha entregado esta mañana las llaves de las 60 primeras viviendas de alquiler asequible de la Illa Acer, la segunda promoción de vivienda protegida más grande de la ciudad después de la Illa Glòries. La promoción está ubicada en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc, y dispone de un total de 234 viviendas, repartidas en dos bloques y cinco escaleras: 172 se han adjudicado en régimen de alquiler asequible y 62 en derecho de superficie.

La Illa Acer cuenta también con 77 plazas de aparcamiento para coches (12 de ellas adaptadas), 54 para motocicletas y 256 para bicicletas. Con la entrega de la primera tanda de llaves de Acer, el consistorio ha entregado ya 1.847 viviendas en este mandato. La promoción de la Illa Acer ha sido impulsada por el Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona (IMHAB), que ha invertido 32,8 millones de euros, con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La previsión es que el resto de las viviendas, 174, se entreguen a lo largo del año 2026.

Para el alcalde Collboni, la promoción de Illa Acer "es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno municipal por aumentar el parque de vivienda pública de la ciudad con el objetivo último de garantizar el derecho de la ciudadanía a quedarse a vivir en su ciudad". El alcalde ha remarcado que "la Illa Acer será el hogar de más de 800 personas" y ha animado a los adjudicatarios a llenar de vida el barrio de la Marina del Prat Vermell, una de las zonas en expansión de la ciudad donde en los próximos años se crearán nuevos equipamientos de proximidad para atender las necesidades de los nuevos vecinos y vecinas que irán a vivir allí.

Collboni ha destacado también "que el Ayuntamiento está trabajando para movilizar todo el suelo disponible en la ciudad para construir el equivalente a 10.000 pisos en los próximos años, para que el incremento del parque público se sostenga en el tiempo".

Pisos de hasta tres habitaciones

Las viviendas tienen entre una y tres habitaciones y una superficie de entre 43,31 y 78,85 metros cuadrados. El precio del alquiler es de 10,01 euros el metro cuadrado y las rentas oscilan entre 401,20 y 789,29 euros. Además de las correspondientes habitaciones, las viviendas tienen baño, salón-cocina-comedor, distribuidor y balcón y, en algunos casos, trastero.

Al precio de la renta habrá que añadir el importe correspondiente a los gastos comunitarios, los gastos del IBI y otros tributos (unos 35 euros mensuales aproximadamente).

De los pisos que se destinarán a alquiler asequible, 47 tienen un dormitorio, 75 dos dormitorios y 38 tres dormitorios. Las viviendas en régimen de derecho de superficie tienen una plaza de aparcamiento vinculada y 48 tienen dos dormitorios y 14 tres dormitorios. En total, hay 12 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Como es habitual en las promociones de vivienda protegida, se ha hecho una reserva de 40 viviendas para los vecinos y vecinas de la zona, 16 para familias monoparentales, 48 para menores de 35 años y 12 para personas con necesidad de vivienda adaptada.

La Illa Acer se sitúa en el barrio de la Marina del Prat Vermell, un barrio en plena transformación que se ha convertido en uno de los polos más importantes de vivienda pública de la ciudad, además de nuevos equipamientos y más transporte público. En este sentido, a partir de este lunes, 27 de abril, la línea V5 de TMB prolongará su recorrido hasta las confluencias de las calles Motors y Acer, donde precisamente se ubica la nueva promoción.