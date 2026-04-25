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Barcelona crea el Àgora de Serveis Socials para dar "voz directa" a los usuarios de este servicio

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Un centro de servicios sociales de Barcelona.

Un centro de servicios sociales de Barcelona. / FERRAN NADEU

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El Ayuntamiento de Barcelonaha puesto en marcha el Àgora de Serveis Socials, un proceso participativo con el que prevé dar "voz directa" a los usuarios de los centros de servicios sociales municipales, informa en un comunicado este sábado.

El objetivo es "escuchar de primera mano sus vivencias y recoger propuestas concretas" para mejorar la atención social y hacerla más accesible, eficaz y ajustada a las necesidades.

En concreto, se ha creado una asamblea deliberativa formada por 100 personas de entre 18 y 80 años que han sido escogidas por sorteo con criterios de representatividad por edad, género, nacionalidad y tipología de atención recibida.

Durante esta primavera se realizarán 10 sesiones presenciales para compartir experiencias y elaborar propuestas de mejora en tres momentos clave: el acceso al servicio, la atención recibida y el impacto de la atención en la autonomía de las personas y la construcción de vínculos comunitarios.

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En todo caso, el debate girará en torno a la pregunta '¿Qué podría hacer Barcelona para mejorar los Servicios Sociales y tu situación?'.

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