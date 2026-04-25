La ambulancia de la Guardia Urbana de L'Hospitalet no volverá a circular por la ciudad

La ambulancia de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha realizado ya su último servicio. La India, el sobrenombre por el que se la conoce, dice así adiós a más de cuarenta años ayudando a salvar vidas en la segunda ciudad de Catalunya. El fin del servicio se contemplaba como una posibilidad desde que se hizo pública la crisis económica en la que sucumbió la actual adjudicataria del servicio de ambulancias, Consorci de Transport Sanitari de Girona (CTSG). Finalmente, ese temor se ha hecho realidad, a pesar de que los trabajadores del mismo han peleado durante cuatro meses, en los que no han cobrado, por mantenerlo vivo.

Los trabajadores señalaban a este diario hace poco más de un mes que, pese a los problemas económicos y hasta el pasado 10 de abril, han seguido dando el servicio como siempre, pero ya advertían que “este sacrificio y compromiso" no podía prolongarse sin el sustento económico correspondiente. Hace cerca de dos años, la ambulancia ya fue foco de protestas por parte de los trabajadores y de sindicatos de la Guardia Urbana ante el riesgo de que se suspendiera el servicio. El proceso finalmente se solucionó con la salida de una nueva licitación que dio continuidad al servicio que presta la ambulancia y que ganó CTSG. Esta vez, sin embargo, el desenlace no tiene un final feliz.

Ahora, los mismos técnicos de la ambulancia y partidos de la oposición reclamaban que, tras la quiebra de CTSG se publicara una licitación de emergencia que permitiese mantener el servicio vivo y que los empleados volviesen a cobrar de la mano de un nuevo operador. "No hay voluntad política para que continúe. A pesar de las propuestas que les hemos hecho. Se han cerrado en banda y ahora dejan que el servicio muera", señala Jordi García, uno de los técnicos de la India. El mismo García comenta que tampoco se han encontrado con una gran colaboración por parte del administrador concursal. Además, denuncia que entre febrero y abril estuvieron trabajando sin seguro y sin la inspección técnica sanitaria sin que nadie se lo comunicase hasta el pasado 10 de abril.

El primer teniente de alcalde de la ciudad, Jesús Husillos, ya apuntó a principios de marzo una licitación de emergencia no estaba sobre la mesa del ejecutivo local: "No existe espacio para celebrar ningún tipo de contrato alternativo". "La legalidad no nos habilita. Yo entiendo los planteamientos que hacen, las inquietudes que tienen, pero legalmente esta posibilidad no es viable, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos y con el equipo de contratación del ayuntamiento", dijo el edil.

El propio Husillos señala ahora que la empresa se encuentra en concurso de acreedores y que, vía sindicatos, han tenido conocimiento de que el criterio del administrador judicial es "liquidar la empresa" porque esta "no es viable". "El Ayuntamiento colaborará en la medida de nuestras posibilidades y, sobre todo, de la legalidad para resolver esta situación crítica de los trabajadores", afirma el edil, quien insiste en la imposibilidad de volver a sacar a concurso el contrato para gestionar la ambulancia. Como principales motivos, Husillos apunta que el contrato, pese a los problemas evidentes, sigue activo y a una cuestión legal. "El contrato actual estaba 'de prestado'. El SEM [Sistema d'Emergències Mèdiques] tiene la competencia en el país para la asistencia sanitaria urgente y no quería que la ambulancia prestase servicio", dice el teniente de alcalde.

Ampliación del SEM

Jesús Husillos defiende así el posicionamiento municipal porque, explica, para sacar el concurso aún en vigor ya tuvieron que presentar tres informes a la Generalitat hace dos años para justificar que no había incompatibilidades. No obstante, el edil incide en que entonces el SEM reconocía una infradotación en el servicio de ambulancias en la ciudad de L'Hospitalet y que las previsiones apuntaban a que los refuerzos no llegarían hasta la primavera-verano de 2026. Es decir, ahora. "¿Qué hicimos? Aprovechar este margen y decirles 'si reconoces una infradotación de acuerdo con tu protección, déjanos mantener el servicio hasta, al menos, esa plena dotación de servicios'". Ahora, Husillos afirma que el SEM ya les ha comunicado que está en disposición de hacer ese crecimiento y, por tanto, asumir el número de ambulancias que en sus proyecciones tenía previsto: "Quien tiene la competencia no autoriza a este consistorio para sacar otra licitación", concluye.

En esta línea, fuentes municipales remarcan que "los servicios de ambulancias en la ciudad están absolutamente garantizados", recuerdan que el SEM ya opera en la ciudad con nueve ambulancias en la ciudad y que en junio estas pasarán a ser 11.

Los trabajadores siempre han discrepado y se han reivindicado como un "servicio esencial". "Si no fuéramos esenciales, de abril a diciembre del año pasado no hubiéramos hecho más de 1.900 servicios, además de algo más de 300 este año", señalaban en marzo a este diario. Preguntadas por qué no se realiza una contratación de emergencia inmediata, fuentes municipales detallaron, ya que esta sólo puede hacerse cuando existe "un riesgo real, inmediato y grave que impide tramitar cualquier otro procedimiento". En este caso, siguen, "no existe interrupción del servicio", "no existe situación catastrófica ni colapso asistencial" y "existe alternativa pública operativa [el SEM]".

Los partidos de la oposición ERC, PP y Comuns celebraron una rueda de prensa conjunta este viernes 24 de abril para denunciar la desaparición del servicio y reclamar al ejecutivo local que tome medidas urgentes para restablecer el servicio de la India. “El PSC justifica la desaparición de la India parapetándose en la incorporación de nuevos vehículos del SEM, sin tener en cuenta que estos no darán servicio exclusivo a la ciudad, como sí hacía la ambulancia de la Guardia Urbana: un recorte evidente de prestaciones al ciudadano”, ha advertido la portavoz del PP, Sonia Esplugas.

Los empleados a cargo de la India confían ahora en poder ser contratados por el gigante del transporte sanitario Falck, empresa que, de hecho, había gestionado la ambulancia de la Guardia Urbana antes de la llegada de CTSG. Jordi Garcia explica que justo se encuentran inmersos en conversaciones con sindicatos y que la empresa ya les ha trasladado su interés de cara a la entrada en vigor del nuevo contrato de ambulancias del SEM en junio de este año, aunque todavía desconocen los detalles de la propuesta. "Estamos cansados. Ya hemos luchado todo lo que se tenía que luchar. Ahora lo que queremos es que esto se acabe cuanto antes", señala García.