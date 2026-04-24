Sant Adrià modernizará sus tres grandes polígonos junto a las Tres Xemeneies y el Besós: más de 35 millones de euros en 16 actuaciones

De las aproximadamente 387 hectáreas de que dispone el término municipal de Sant Adrià de Besòs, unas 59 están ocupadas por alguno de los tres polígonos industriales de la ciudad: el del Sot, el de la Verneda y el de Monsolís. Pese a que el gobierno municipal cifra en un 90% la ocupación de los tres polígonos, también advierte de que las edificaciones de los mismos están obsoletas; los espacios públicos están degradados y su integración urbana es deficiente. No solo para revertir esa situación, sino para impulsar la transformación económica y social del municipio, el Ayuntamiento de Sant Adrià ha presentado este viernes por la mañana su 'agenda urbana' para los polígonos de actividad económica (PAE). El documento incluye una amplia diagnosis y análisis de la situación de los PAE, así como un detallado plan de acción, consistente en 16 actuaciones que suman un presupuesto de unos 35 millones de euros.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha asegurado que los PAE de la ciudad "necesitan modernizarse, adecuarse a las necesidades actuales, y que sean más atractivos". La edil ha definido la propuesta de agenda urbana como una "hoja de ruta" que sirva para recoger todas las acciones que se deben llevar a cabo "para consolidar la nueva centralidad del Besòs en el área metropolitana" y, no menos importante, para disponer de "una herramienta necesaria para poder optar a la financiación de fondos europeos". "Somos una ciudad que proyecta un atractivo importante", ha destacado Cañete, quien asegura que Sant Adrià "está en capacidad de ser la capital del Besòs, liderando proyectos transformadores".

La modernización de los polígonos se enmarca en la llamada 'Estrategia Triángulo de Innovación', que relaciona directamente la propuesta de revitalización de los PAE con otros dos polos de formación y de economía. El primer vértice del triángulo, el llamado Hub Productivo, está formado por los polígonos de la Verneda y de Monsolís (en Sant Adrià) y el del Bon Pastor (ya en Barcelona); en el segundo vértice, el Hub Energético y de Ingeniería, está formado por el Campus Diagonal Besòs. El tercer vértice del 'triángulo de innovación' responde al futuro Hub Digital y Audiovisual de las Tres Xemeneies, situado junto al polígono del Sot. "Son tres vértices que actúan de catalizador del resto de cambios que ha de afrontar la ciudad" y que "es necesario conectar para consolidar un nuevo ecosistema productivo", ha declarado el concejal Gras, que considera la propuesta como "un proyecto de país".

Integración y mixtura de usos

Así, el plan de acción presentado este viernes, y que el concejal Gras considera "replicable" en otros municipios, recoge las 16 actuaciones que actualmente el consistorio puede poner sobre la mesa con un grado suficiente de definición. Se trata de intervenciones en el espacio público como reurbanización de calles, mejora de la iluminación y de la señalización, adecuación de frentes fluviales y mejoras en la conectividad para peatones y ciclistas. Pese a que el gobierno municipal advierte que los datos aportados al respecto son orientativos, el monto total del presupuesto de las actuaciones asciende a unos 35 millones de euros.

Entre otras, las actuaciones contemplan la reurbanización de vías como las calles Balmes, Santander, Torrassa o las avenidas del Ferrocarril y del Maresme. En general, se pretende ordenar y optimizar las secciones de calle para hacer más compatible la actividad industrial con el transporte público y la movilidad a pie. Es decir, potenciar la mixtura de usos e integrar los polígonos en la ciudad residencial, y viceversa. Asimismo, aumentará el número de placas fotovoltaicas, se aprovechará la red de aguas freáticas para el uso industrial y se trasladará la subestación de las Tres Xemeneies para integrarla en el polígono.

En el frente fluvial, se prevén mejoras en diferentes puntos del polígono de Monsolís, como en las calles de la Avançada, en la carretera de Mataró y en el puente de los Passadors. Entre otras, se plantea la prolongación del carril bici en el barrio de la Catalana o la conexión de la acera a lado y lado del mencionado puente con una rampa para peatones y ciclistas. También se plantean mejoras en la señalización viaria, en la iluminación, en la semaforización, la instalación de cámaras de seguridad, la creación de una mesa de polígonos del Baix Besòs, así como la creación de una base de datos para que las decisiones "se tomen de manera planificada y no improvisada", ha resumido Gras.