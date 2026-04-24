Récord de pasajeros en un solo día en el metro de Barcelona: más de dos millones este Sant Jordi

El número de usuarios del suburbano de Barcelona sigue creciendo. La red de metro de Barcelona registró este jueves un nuevo récord absoluto de pasajeros, coincidiendo con la celebración de Sant Jordi.

El metro superó por primera vez en su historia los dos millones de viajes. De esta forma batió el anterior récord, correspondiente también al 23 de abril del año pasado, con un 7% más de pasaje que entonces.

El metro frente al tráfico

La festividad y la celebración en el centro de la ciudad, tomada por las paradas de libros y rosas, afectó a la circulación en superficie, que presentó una congestión importante, así como a los trayectos de casi una treintena de líneas de autobús que pasan por el centro. La línea H16, por ejemplo, dejó de circular por el centro y solo lo hizo por sus dos extremos: entre el paseo de la Zona Franca y la calle Viladomat, y entre el paseo Lluís Companys y el Fòrum.

El metro fue la forma más ágil y segura para acceder al centro. Aun así, y debido a la gran afluencia de personas, la aglomeración de pasaje en los lugares más transitados obligó a cerrar el pasadizo de enlace de la estación de Passeig de Gràcia entre las líneas L2, L3 y L4. Para realizar el transbordo de una a otra fue necesario subir al exterior y realizarlo por la calle.

Máximo refuerzo de líneas

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) realizó también el mayor refuerzo del servicio hasta la fecha, con 138 trenes circulando en hora punta en todas las líneas y 29 más en el resto de horas, puesto que en esta festividad el centro presenta una concentración de personas durante todo el día. Concretamente, por la tarde, fuera de las habituales horas con más usuarios, la L1 se reforzó con un 42% más de capacidad. La L3, a su vez, la amplió en más de un 30% y, la L5, en un 25%.

Aun cuando el bus no pudo prestar servicio al 100% por el corte de calles y el intenso tráfico, sumó también hasta 677.000 validaciones, por lo que en su conjunto, con casi 2,7 millones, este jueves también fue el día con más validaciones de TMB en una sola jornada.

Récord también en FGC

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también registró una demanda récord, ya que los usuarios de las dos líneas que conectan Barcelona con el Vallès y el Llobregat y Anoia realizaron hasta 470.000 viajes, prácticamente un 5% más.

Concretamente, la línea Barcelona-Vallès, con 349.649 viajes, aumentó un 3,5% los usuarios respecto a la misma jornada del año pasado. Por su parte, la línea Llobregat-Anoia, con 120.306 viajes, incrementó en un 9% la demanda. Comparado con un jueves habitual, el incremento fue mucho mayor, como remarca FGC en un comunicado, con casi un 20% de viajes más en la línea que conecta con el Vallès y de un 15% en el caso de la de Llobregat-Anoia.

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Se trata de una muestra de que la tendencia de crecimiento sostenido de usuarios del transporte público también se da también en Ferrocarrils. El operador superó el año pasado, por primera vez, los 100 millones de viajes, un 3% más que el año anterior.