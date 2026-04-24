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Baix Llobregat

Una persona muere electrocutada en la zona de vías del tren de la estación de Castellbisbal

A causa del incidente, ha quedado interrumpida la circulación de la R4 entre Martorell y L'Hospitalet entre las 6.27 horas y las 6.54 horas

El túnel de Rubí reabrirá para los trenes de mercancías el próximo miércoles

Un tren de Rodalies.

Un tren de Rodalies. / EUROPA PRESS - Archivo

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Una persona ha muerto electrocutada en la zona de vías del tren de la estación de Rodalies de Castellbisbal (Baix Llobregat) en un suceso de este viernes sobre las 4.00 horas de la madrugada.

La investigación policial para esclarecer el suceso está abierta, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

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A raíz del incidente se ha interrumpido la circulación de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat a petición de los Mossos entre las 6.27 horas y las 6.54 horas, ha informado Renfe.

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