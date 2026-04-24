Un juzgado investiga una segunda denuncia contra el sargento de la Policía Local de Montornès del Vallès

Un juez de Granollers está tramitando una segunda denuncia de una agente contra el sargento de la Policía Local de Montornès del Vallès, F. J. M. M., por la presunta falsedad en la transcripción de una llamada telefónica recibida en la comisaría y que fue utilizada para abrir un expediente disciplinario a la policía afectada, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este es el segundo proceso judicial al que se enfrenta este mando policial por el presunto acoso a otra subordinada, una cabo, y que, tras ser archivado, fue reabierto el pasado 23 de febrero por la Audiencia de Barcelona. El tribunal argumentó entonces que existen "indicios" de que presuntamente "se habrían producido actos atentatorios contra la integridad moral".

La nueva denuncia fue presentada hace casi un año, aunque fue admitida por el juez de Granollers meses después: el 17 de noviembre de 2025. En el mismo auto, el magistrado acordó incoar diligencias judiciales por un delito de falsedad y dispuso que, para su comprobación, se citara a declarar a la agente y al sargento de la Policía Local investigado, así como que se requiriese al Ayuntamiento de la población vallesana para que entregara el expediente disciplinario, que también ha sido recurrido en la jurisdicción contencioso-administrativa. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que esa documentación ya ha sido entregada en el juzgado. Se da la circunstancia de que la agente denunciante está propuesta como testigo en el primer proceso judicial contra el sargento.

La denuncia, firmada por el abogado Iván Bayo Roque, relata que el 13 de marzo de 2024 la agente recibió en la centralita telefónica de la comisaría de la Policía Local una llamada de una ciudadana sobre una denuncia que esta había presentado por la pérdida del DNI de sus hijos y que, según dijo, no constaba. Esta conversación quedó registrada y posteriormente fue transcrita a petición del inspector jefe de la Policía Local. Esta transcripción fue valorada como "prueba de cargo" en el expediente por el que se impuso a esta policía local una sanción de un mes y medio de suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones.

Actuación cuestionada

Según la denuncia, la transcripción incorporada al expediente "no se corresponde con la realidad de los hechos", puesto que "de forma deliberada" omite parte de la conversación, que la acusación considera "de gran relevancia". En concreto, no se transcribe la parte de la grabación en la que se escucha una llamada a través de la emisora policial de un agente que está prestando servicio en la calle y solicita a su compañera información sobre un ciudadano.

Tampoco figura cómo la denunciante habla con una tercera persona, de ahí que interrumpiera al principio y dejara en espera la conversación sobre la pérdida de los DNI. La denuncia expone, por lo tanto, que la transcripción "resulta mendaz", puesto que no era completa. A juicio del letrado, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental. Por ahora, no ha declarado ni la denunciante ni el sargento, por el colapso que hay en los juzgados de Granollers.

Tras la publicación por parte de este diario del primer proceso judicial abierto contra el sargento de la Policía Local, el Ayuntamiento de Montornès culpó a la cabo que presentó la querella, subordinada del sargento, de mostrar "resistencia al cambio" y un "cuestionamiento continuo" a la dirección del centro. Según el consistorio, la primera denuncia penal se enmarcaba en una "posible actuación concertada entre un grupo de trabajadores y orientada a desacreditar, difamar y desprestigiar la prefectura del cuerpo", trabajadores a los que atribuyó "presunta mala fe". La oposición municipal, por su parte, cargó en bloque contra un gobierno local liderado por una alcaldía de los Comuns.