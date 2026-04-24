Feria de Abril 2026 en Barcelona: Fechas, horarios y accesos

La 53ª Feria de Abril de Catalunya se celebra este año del viernes 24 de abril al domingo 3 de mayo en la esplanada del Parc del Fòrum de Barcelona, un recinto que vuelve a acoger a partir de hoy una de las citas culturales más multitudinarias de la primavera. El calendario incluirá el puente del 1 de mayo, Día del Trabajador y festivo, lo que previsiblemente favorecerá una mayor afluencia de visitantes.

La organización presentó recientemente el cartel oficial de la feria, una obra de Mediaclip que combina elementos de la tradición andaluza con la identidad barcelonesa. La imagen muestra una colorida peineta en cuya parte superior se dibuja la fachada de la Casa Batlló, en un guiño al Año Gaudí que se celebra este 2026 con motivo del centenario de la muerte del arquitecto. Precisamente, la presentación del cartel se realizó en este edificio gaudiniano.

Asistencia gratis

Durante el acto de presentación, el presidente de la FECAC, Daniel Salinero, anunció que la feria volverá a ser de entrada libre y gratuita, después de que el año pasado se introdujera el cobro de acceso por primera vez.

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Así, la Feria de Abril de Catalunya volverá así a llenar el Parc del Fòrum de casetas, música y gastronomía andaluza durante diez días. El evento está organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones públicas.