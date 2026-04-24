La Feria de Abril 2026 de Barcelona aprende del año pasado y abre este viernes con entrada gratis y amplio aforo

La Feria de Abril de Barcelona abre este viernes las puertas de su 53ª edición, con buenas expectativas tras un 2025 agridulce. La mayor fiesta de las entidades andaluzas de Catalunya ocupará todo el parque del Fòrum durante diez jornadas, hasta el domingo 3 de mayo, con la habitual mezcla de casetas culturales, restaurantes y tiendas y más de cien atracciones de feria. Tendrá acceso gratis y un generoso techo de aforo para evitar molestias al vecindario.

La principal novedad es la ampliación del Village cultural, reubicado en una zona llamada ‘Plaza Real’. La mayor superficie de este espacio al aire libre permitirá programar más actividades, desde actuaciones de flamenco hasta animación infantil. El Real contará con 86 casetas para comer, bailar y socializar. Este año habrá dos jornadas gastronómicas, el Día del Salmorejo (sábado 25 de abril) y el Día del Gazpacho (domingo 26 de abril), así como un concurso gastronómico (domingo 26 de abril). No faltarán ningún día los hits de la feria: pescaíto frito, migas o rabo de toro, maridados con rebujito, manzanilla o fino.

Asistentas a la Feria de Abril de Barcelona el año pasado / Manu Mitru / EPC

Cerrará a medianoche los días laborables y alargará horario hasta las 3 h el jueves 30 de abril y hasta las 3:30 h los sábados 25 de abril y 2 de mayo y el viernes del 1 de Mayo. Volverá a haber un Punto Lila de asesoramiento y prevención de violencia de género, gestionado por el Grupo de Mujeres de Trinitat Vella, y un stand LGTBI+. En cuanto a movilidad, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda a los asistentes desplazarse en metro y, por ello, reforzará la línea L4 con más trenes los dos fines de semana en horario de tarde y noche.

A la jornada inaugural, como es tradición, acudirá la plana mayor de la política local y catalana y en especial del PSC. La organización ha anunciado la asistencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; la de Igualdad, Eva Menor; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete; y la delegada de la Junta de Andalucía en Catalunya, Concepción Veray. El momento cumbre será el encendido del alumbrado festivo a las 21 horas.

Gratuidad y aforo

Los aprendizajes de la última edición han llevado a la organización, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC), a regresar al modelo de acceso libre y gratuito que ha caracterizado la cita durante medio siglo. La entidad quiso implantar hace un año una nueva fórmula, con entradas de pago al precio simbólico de tres euros para ayudar a financiar el evento. Sin embargo, tuvo que echarse atrás y restablecer la gratuidad tras un primer fin de semana lluvioso y con los feriantes de las atracciones en pie de guerra. Finalmente, cerró con una afluencia récord de más de 1,2 millones de visitantes.

La primera Feria de Abril de Barcelona con entrada de pago se estrenó con poca afluencia y levantó ampollas / Manu Mitru / EPC

La FECAC también ha decidido mantener el aforo, ampliado en virtud de la concesión municipal que ganó en 2024 para emplazar las siguientes tres citas en el Fòrum. El Ayuntamiento y la FECAC acordaron subir al menos un 24% el público máximo permitido para evitar tener que cerrar el recinto cuando se llenaba demasiado por la noche. Las aglomeraciones de quienes se quedaban fuera generaban muchas molestias al vecindario.

Último año de contrato

Con estos dos frentes resueltos, la Feria de Abril encara la edición 2026 con optimismo y muy buenas expectativas de público porque los 10 días de duración incluyen un puente de tres días por el viernes festivo. Portavoces de la FECAC prevén "volver a llegar a las 40.000 personas de aforo máximo en las horas punta", de tal manera que "también se mantiene el refuerzo de los dispositivos de seguridad, de limpieza y de controladores de accesos que se llevó a cabo en 2025”.

El cartel de la Feria de Abril 2026 se hace eco del Año Gaudí y convierte la Casa Batlló en una peineta modernista / FECAC

En cuanto a la entrada, atribuyen la cambio de rumbo al fin del trienio pactado con el consistorio: “La asamblea de la FECAC, de la cual forman parte las diferentes entidades, hermandades y centros culturales, ha decidido mantener su gratuidad porque es el último año de contrato para celebrar la Feria de Abril en el Parc del Fòrum”. “Ya se han iniciado las conversaciones con el objetivo de renovarlo y mantener el evento en este magnífico espacio a caballo entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs”, sostienen.

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En paralelo, la FECAC abordará “los costos, el aforo y los espacios para encontrar una fórmula más asequible en los próximos contratos” que evite el acceso de pago. “La FECAC es una entidad sin ánimo de lucro, que agrupa a entidades que tampoco tienen ánimo de lucro, y los gastos que supone todo lo que engloba la Feria de Abril para celebrarla con las máximas garantías son muy elevados”, reconocen.