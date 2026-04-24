Presunto delito de estafa
Dos falsos mecánicos tratan de estafar a conductores de Santa Coloma y acaban detenidos por la Policía Local
Una patrulla colomense intervino al detectar que individuos alertaban a coches, en la rotonda de Can Peixauet, de supuestos problemas
OCUPACIONES | La Policia Local de Santa Coloma ha intervenido en 1.000 ocupaciones en los últimos cinco años
VALORACIÓN | La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet es la mejor valorada por los vecinos del área de Barcelona
Agentes de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet han detenido a dos personas, de 37 años y de 23 años, por un presunto delito de estafa. Los hechos, señala el cuerpo policial en un comunicado, ocurrieron este miércoles por la tarde, cuando un conductor que circulaba por la rotonda de Can Peixauet fue alertado por una persona a pie, situada junto a la calzada, que le hacía señales indicando que llevaba una rueda floja y que podía desprenderse en cualquier momento.
Unos metros más adelante, una segunda persona le repitió el aviso, aparentando no tener relación alguna con la anterior. Poco después, un tercer individuo le hizo la misma advertencia y, ante la insistencia, el conductor empezó a dudar y decidió detenerse.
En ese momento, este tercer individuo le dijo que era mecánico y que le podía solucionar el problema, indicándole que se detuviera en una calle trasera. Una vez allí, avisaron a un cuarto implicado, que llegó con una caja de herramientas. Mientras simulaban arreglar el vehículo, los falsos mecánicos extrajeron una prenda que no pertenecía al coche.
El conductor, preocupado, llegó incluso a llamar a un familiar para conseguir dinero en efectivo con el que pagar la reparación. Cuando la víctima empezó a sospechar y les recriminó la situación, una patrulla de la Policía Local que realizaba labores de seguridad preventiva en la zona apareció en el lugar, comprobando que se trataba de una estafa y procediendo a la detención de las dos personas implicadas.
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