Baix Llobregat
Electrocutado un hombre en la estación de Castellbisbal cuando intentaba robar cable de cobre
A causa del incidente, ha quedado interrumpida la circulación de la R4 entre Martorell y L'Hospitalet entre las 6.27 horas y las 6.54 horas
El túnel de Rubí reabrirá para los trenes de mercancías el próximo miércoles
Un hombre de unos 50 años ha muerto electrocutado en la zona de vías del tren de la estación de Rodalies de Castellbisbal (Baix Llobregat) en un suceso de este viernes sobre las 4.00 horas de la madrugada.
La investigación abierta por los Mossos mantiene como una de las principales hipótesis que el fallecido pudiera estar intentando cometer un robo de cable de cobre. Según han indicado a EFE fuentes conocedoras del caso, el hombre ha muerto electrocutado, lo que, junto a otras circunstancias, abonaría esta línea de investigación. En este sentido, estas fuentes han recordado la peligrosidad que supone manipular cable de alto voltaje para sustraerlo.
El hallazgo del cadáver junto a las vías hacia las 4.00 horas de la pasada madrugada ha interrumpido unas horas la circulación de los trenes de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat, si bien se ha podido restablecer hacia las 7:00 de la mañana. Tras el restablecimiento de la circulación, Protección Civil de Cataluña ha desactivado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (Ferrocat).
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