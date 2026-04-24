Los ‘Comuns’ exigen a Collboni que dé prioridad a promotores sociales de vivienda y Valls defiende implicar al sector privado

Pese que el PSC y Barcelona en Comú compartieron durante un mandato y medio la política de vivienda, como socios de gobierno, la visión que ambos partidos tienen del asunto ha sido siempre sensiblemente distinta. Algo que ha vuelto a quedar claro este viernes en el pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona.

La que fuera concejala de Vivienda en el segundo mandato de Ada Colau como alcaldesa, Lucía Martín, ha defendido una propuesta que, en suma, aboga por centrar la construcción de pisos en la colaboración del consistorio con entidades sociales, sin ánimo de lucro, y a alejarse de los promotores del sector privado. Martín ha acusado al alcalde, Jaume Collboni de “regalar solares” a empresas con ánimo de lucro “que lograrán beneficios estratosféricos” y que no los reinvertirán con fines sociales.

Cooperativas y ESAL

La propuesta de Barcelona en Comú, que ha sido derrotada, defendía “recuperar el modelo de promoción de vivienda asequible mediante la cesión de suelo a cooperativas y entidades sin ánimo de lucro; dar prioridad a estas cooperativas frente a operadores con ánimo de lucro; firmar antes de tres meses una ampliación en 1.000 viviendas el convenio ESAL, firmado por el ayuntamiento en 2020 con federaciones de cooperativas y fundaciones para construir vivienda protegida. Con esa fórmula, se construirán 1.054 pisos en seis fases. Solo los propios Comuns han votado a favor. ERC se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra.

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El teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha anunciado el ‘no’ del gobierno y ha defendido que este no ha dejado de tener en cuenta a los interlocutores de todo tipo, incluidas las operativas sin ánimo de lucro, para construir más vivienda. También ha subrayado que el ejecutivo municipal prevé ampliar y reeditar el convenio ESAL. El concejal ha añadido que ante la falta de vivienda, el ayuntamiento contempla todos los recursos posibles: “Este gobierno quiere incorporar a todos los actores; la Generalitat, el operador metropolitano, los sindicatos pero también al sector privado”.