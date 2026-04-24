Cola inaudita de inmigrantes en Barcelona por la regularización: da toda la vuelta al ayuntamiento y casi llega a la Rambla

La larga espera de muchos inmigrantes los últimos días para realizar trámites de la actual regularización extraordinaria ha dejado este viernes una imagen impactante en el centro de Barcelona. El dispositivo del Ayuntamiento de Barcelona para emitir informes del padrón y certificados de vulnerabilidad a todos los inmigrantes interesados en acogerse al proceso de regularización se ha desbordado con claridad. Si el pasado miércoles, el primer día del operativo especial del consistorio, las colas se formaron junto al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de la calle Tarragona y tuvo que intervenir la Guardia Urbana, el protagonismo se lo ha llevado esta mañana la propia sede consistorial.

Una cola insólitamente larga daba toda la vuelta a la gran manzana que ocupan las dependencias centrales del Ayuntamiento de Barcelona, serpenteaba por la plaza Sant Jaume y se extendía por la calle Ferran en dirección a la Rambla. Una hilera extenuante para las numerosas personas que esperaban turno, de pie, para acceder a la desbordada Oficina de Atención a la Ciudadanía de la plaza Sant Miquel. Era la primera jornada en la que estaban habilitadas para emitir informes de vulnerabilidad sin cita previa las OAC de esta plaza y de Monumental, donde también ha habido colas.

Este viernes, además, el consistorio acogía el pleno de abril y el alboroto de la calle se colaba en la sala del hemiciclo. Al inicio de la sesión, la oposición ha reprochado al gobierno de Jaume Collboni las condiciones de los afectados y de los trabajadores municipales. "Es una situación indigna para las personas que están haciendo la cola y para los funcionarios municipales", ha recriminado al alcalde el presidente del grupo de Junts per Barcelona, Jordi Martí, cuyo grupo ha distribuido a los medios un vídeo de la cola exterior. A la denuncia se ha sumado también la presidenta del grupo de los comunes, Gemma Tarafa.

El alcalde socialista ha cortado la intervención de los concejales y les ha invitado a exponer sus opiniones en el debate de los puntos del orden del día relacionados con el proceso extraordinario de regulación. El pasado miércoles la Guardia Urbana de Barcelona tuvo que intervenir para gestionar la cola que hacían un millar de personas frente al servicio municipal de atención a inmigrantes, emigrantes y refugiados (SAEIR) situado en la calle Tarragona para solicitar la documentación que necesitan para tramitar después su regularización.

PP, BComú y VOX

Precisamente, tres proposiciones de partidos muy distintos abordaban en este pleno la regularización extraordinaria. El PP insta a rechazar la política migratoria del Gobierno español y pida que retire el Real Decreto que ampara el proceso de regulación extraordinaria. El grupo municipal Barcelona en Comú pide que, con carácter urgente y durante todo el periodo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2026, habilite un dispositivo especial de atención y acompañamiento a la tramitación de ventanilla única en una equipación de gran capacidad y fácil acceso, para evitar colapsos y demoras.

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Vox pregunta qué estimación actualizada maneja el Gobierno municipal sobre el número total de personas que podrían ser regularizadas en la ciudad de Barcelona en el marco del proceso extraordinario, cuántas personas prevé que quedarán fuera del mismo, y qué planificación concreta tiene para afrontar el impacto que esta regularización en los servicios públicos, la vivienda y la convivencia en la ciudad.